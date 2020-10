Van der Gijp: ‘Wie dat bij Ajax heeft besloten moet dronken zijn geweest’

De transfer van Sean Klaiber van FC Utrecht naar Ajax is uiteraard ook onderwerp van gesprek in Veronica Inside. Analisten René van der Gijp en Johan Derksen begrijpen weinig van de keuze van de Amsterdamse club voor de 26-jarige vleugelverdediger. Derksen zet daarnaast vraagtekens bij het feit dat trainer Erik ten Hag zoveel invloed heeft op het transferbeleid in de Johan Cruijff ArenA.

Van der Gijp is duidelijk in zijn mening over het aantrekken van Klaiber. "Wie dat bij Ajax heeft besloten moet echt dronken zijn geweest", zegt de oud-voetballer vrijdagavond in de populaire voetbaltalkshow. Derksen is ook sceptisch over de meest recente aanwinst van Ajax. "Klaiber is een uitstekend backje voor FC Utrecht, maar verder niets. Met die Klaiber is het net als Zakaria Labyad. Het zijn geen Ajax-spelers, maar ze komen daar omdat Ten Hag ze kent." Derksen snapt ook de beweegredenen van de rechtsback niet zo goed. "Als Klaiber dadelijk niet speelt is het toch veel leuker om bij Utrecht te spelen dan bij Ajax op de bank te zitten?"

Derksen neemt Klaiber als voorbeeld in een hard oordeel over het in zijn ogen twijfelachtige transferbeleid van PSV sinds de komst van Roger Schmidt naar het Philips Stadion. "Je ziet het ook met die Duitser (Schmidt, red.) bij PSV. Die krijgt alle transfers gedaan. Die kent iemand in China (Eran Zahavi, red.) en twee reservekeepers (Yvon Mvogo en Vincent Müller, red.) uit Duitsland."

De eveneens aanwezige Valentijn Driessen ergert zich vooral aan de houding van FC Utrecht omtrent het vertrek van Klaiber naar Ajax. De Domstedelingen meldden donderdag via Twitter dat de rechtsback 'zijn loopbaan elders voortzet'. "Wat is dat voor kinderachtig gedoe?", aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die in de podcast van de krant al zijn twijfels uitte over de transfersom van vijf miljoen euro die Ajax neerlegde voor Klaiber.