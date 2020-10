PSV begint in Philips Stadion; Feyenoord en AZ openen met lastig uitduel

De UEFA heeft het speelschema voor de groepsfase van de Europa League bekendgemaakt. PSV opent thuis tegen Granada, terwijl Feyenoord en AZ beginnen met een uitwedstrijd tegen respectievelijk Dinamo Zagreb en Napoli. De wedstrijden van AZ en PSV zullen steeds gelijktijdig beginnen, Feyenoord speelt telkens op het andere tijdsslot.

Voorafgaand aan de loting was overigens al bepaald dat PSV en Feyenoord hoe dan ook niet op hetzelfde tijdstip terecht konden komen. De wedstrijden in de Europa League worden gespeeld op donderdagavond om 18.55 uur en 21.00 uur. De UEFA houdt steeds twee clubs uit hetzelfde land uit elkaar in de groepsindeling, om zo de televisiekijkers tegemoet te komen.

PSV ontvangt dus eerst Granada, waarna de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Omonia Nicosia. De ploeg van trainer Roger Schmidt speelt dan twee keer achter elkaar tegen PAOK en reist dan af naar Spanje voor het uitduel met Granada. Tot slot volgt de thuiswedstrijd tegen Omonia uit Cyprus.

AZ speelt na het uitduel bij Napoli thuis tegen HNK Rijeka, op papier de zwakste uit de poule. Daarna volgt een dubbele confrontatie met Real Sociedad. Tot slot spelen de Alkmaarders thuis tegen Napoli en uit bij Rijeka. Feyenoord speelt na het uitduel met Dinamo thuis tegen Wolfsberger AC. Daarna volgen twee ontmoetingen met CSKA Moskou. De Rotterdammers sluiten af tegen Dinamo Zagreb (thuis) en Wolfsberger (uit).

Wedstrijdschema PSV:

Donderdag 22 oktober om 18.55 uur: PSV – Granada

Donderdag 29 oktober om 21.00 uur: Omonia Nicosia – PSV

Donderdag 5 november om 18.55 uur: PAOK – PSV

Donderdag 26 november om 21.00 uur: PSV – PAOK

Donderdag 3 december om 21.00 uur: Granada – PSV

Donderdag 10 december om 18.55 uur: PSV – Omonia Nicosia

Wedstrijdschema AZ:

Donderdag 22 oktober om 18.55 uur: Napoli – AZ

Donderdag 29 oktober om 21.00 uur: AZ – HNK Rijeka

Donderdag 5 november om 18.55 uur: Real Sociedad – AZ

Donderdag 26 november om 21.00 uur: AZ – Real Sociedad

Donderdag 3 december om 21.00 uur: AZ – Napoli

Donderdag 10 december om 18.55 uur: HNK Rijeka – AZ

Wedstrijdschema Feyenoord:

Donderdag 22 oktober om 21.00 uur: Dinamo Zagreb – Feyenoord

Donderdag 29 oktober om 18.55 uur: Feyenoord – Wolfsberger AC

Donderdag 5 november om 21.00 uur: Feyenoord – CSKA Moskou

Donderdag 26 november om 18.55 uur: CSKA Moskou – Feyenoord

Donderdag 3 december om 18.55 uur: Feyenoord – Dinamo Zagreb

Donderdag 10 december om 21.00 uur: Wolfsberger AC - Feyenoord