Heerenveen neemt koppositie over van Ajax ondanks uitblijven zege

SC Heerenveen is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Friezen sloten de eerste wedstrijd in de vierde speelronde af met een gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht: 1-1. De onlangs teruggekeerde Henk Veerman tekende al na vier minuten voor de openingstreffer in de lege Galgenwaard. De nog steeds met een transfer in verband gebracht Gyrano Kerk redde een punt voor het elftal van trainer John van den Brom.

De start van het met Heerenveen had niet slechter kunnen zijn voor FC Utrecht. Rodney Kongolo gaf een uitstekende steekbal op Henk Veerman, die de bal vervolgens vakkundig en op fraaie wijze in de hoek wist te schieten langs doelman Maarten Paes: 0-1. De snelle voorsprong gaf de bezoekers vleugels en Mitchell van Bergen was in de zevende minuut heel dicht bij het tweede Friese doelpunt. De inzet van de vleugelaanvaller teisterde echter de lat. FC Utrecht kwam na ruim een kwartier spelen beter in de wedstrijd. Zomeraanwinst Mimoun Mahi zag een hard schot gekeerd worden door de alerte Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Na een half uur spelen zag Van Bergen weer een goede kans in rook opgaan, daar Paes zijn bekeken schot uit de hoek tikte. Het spel ging op en neer, want aan de andere kant verdween een knal van Simon Gustafson op het dak van het doel van Heerenveen. Een minuut voor het rustsignaal wist FC Utrecht de achterstand alsnog weg te poetsen. Kerk liet Mulder kansloos met een keiharde schot: 1-1. Ook na rust maakten beide ploegen er een aantrekkelijke voorstelling van. Gustafson zag een schot geblokt worden en in de rebound schoot Mark van der Maarel centimeters naast.

Na een uur spelen maakte de trefzekere Henk Veerman plaats voor invaller Rein Smit. Met een kleine twintig minuten op de klok ging ook Oliver Batista Meier naar de kant, met Ibrahim Dresevic als diens vervanger. Bij FC Utrecht werd Bart Ramselaar in de slotfase afgelost door Eljero Elia. De ingevallen Smit moest twintig minuten na zijn entree inrukken vanwege twee gele kaarten. De rode kaart was het gevolg van harde overtredingen op Adam Maher en Sander van de Streek. Elia probeerde het nog met een harde poeier, maar Mulder hield zijn doel schoon in de tweede helft. Heerenveen is lijstaanvoerder en wacht af wat Ajax zondag doet tegen FC Groningen.