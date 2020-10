Mark van Bommel toont zich zeer zelfkritisch: ‘Ik sloeg door bij PSV’

Mark van Bommel reageert vrijdag voor het eerst uitgebreid op zijn ontslag bij PSV. De trainer, die vorig jaar december de laan uit werd gestuurd in Eindhoven, steekt tegenover De Telegraaf de hand in eigen boezem. "Bij PSV was ik op een gegeven moment de boeman. Ik heb het mezelf te moeilijk gemaakt", aldus de voormalig middenvelder.

Een van de punten van kritiek op Van Bommel was zijn omgang met de medische staf van PSV. De oefenmeester kreeg volgens het NRC intern de bijnaam 'dokter Van Bommel'. Zelf vindt de coach dat hij inderdaad te fel was tegen de medici. "Soms snapte ik het gewoon niet", zegt Van Bommel. "Dan kreeg ik te horen: misschien maken we morgen een MRI-scan van die en die speler. Dan dacht ik: misschien, morgen? Nee, vandaag! En dan vloog ik er volle bak in. Maar ik ben zo: als ik met jullie ruzie maak, dan ben ik het dadelijk buiten vergeten. Er zijn natuurlijk mensen die er anders mee omgaan. Dat heb ik niet goed gedaan. Op het veld, hoe ik met spelers omging, daar heb ik nog heel goede herinneringen aan. Dat is mijn houvast richting de toekomst. Ik heb nergens gelezen dat ik een slechte trainer ben. Niet van spelers en ook niet van de mensen binnen de club die mij niet zo prettig vonden in de omgang.”

Van Bommel vindt dat de leiding van PSV onvoldoende heeft geluisterd naar zijn wensen. "Kijk: ik wilde Taco van der Velde erbij hebben", legt hij uit. "Met hem heb ik ook gewerkt bij Saoedi-Arabië en bij Australië. Hij zou dan een schild rondom de technische staf zijn. Ik wil als hoofdtrainer niet bezig zijn met: hoe laat vertrekt de bus, welke kleding doen we aan, wat eten we, op welke interview-aanvragen gaan we in? Dat kreeg ik allemaal op mijn bord. Zoveel onnodige energie. Zaterdag speelden we competitie met Derbystar-ballen en de dinsdag erop Champions League, waar je met Adidas speelt. Met welke bal train je dan op zondag? Juist, de Champions League-variant. Maar er lagen Derbystar-ballen. Iemand als Taco zou dat al gezien hebben. Nu maakte ik me er weer druk om. En dan zei ik het op mijn manier. Daar was ik te fel in. Ik heb de toezegging gekregen dat iemand als Taco er bij zou komen, maar het is niet gebeurd. Ik had een hele lijst met dingen die ik wilde, ook een extra materiaalman en een huisarts bijvoorbeeld. Dat had ik allemaal in mijn hoofd. Het frustreerde me dat sommige zaken niet werden doorgevoerd. Al zijn veel dingen nu inmiddels overigens wel ingevoerd bij PSV."

Zijn ontslag in december kwam voor Van Bommel als een grote verrassing. "Ja, ik had het niet in de gaten. Ik was enorm teleurgesteld. Niet in de spelers, maar in de directie. En indirect ook in de raad van commissarissen. Ik denk dat ik niet ontslagen ben door de resultaten, maar meer door de situatie daaromheen. De relatie met de spelers was nog goed. Ook met de Latino’s. De jongens die niet speelden waren natuurlijk niet tevreden. Maar dat lijkt me heel normaal. Maar die jongens voelen en weten dat ik weet hoe zij zich voelen. Dat klinkt wat cryptisch, maar voor mij is het herkenbaar, omdat ik ook in die kleedkamer heb gezeten. Daarom zeg ik: de band met de spelers is altijd goed geweest. Er is er geen één die heeft gezegd: ik ben blij dat hij weg is. Daar gaat het om. En alles wat erbij komt kijken, buiten het veld, kan je aanleren."

De afgelopen tijd heeft Van Bommel met diverse mensen uit het voetbal gesproken over onder meer zijn ontslag bij PSV. "Er is zoveel gebeurd, ook na mijn vertrek nog. Er kwamen heel veel leugens naar buiten. Dat leek wel vooropgezet, maar het was voor mij niet verstandig om iets te zeggen. Nu is het een beetje gezakt. Ik ben sindsdien bij heel veel mensen in de voetballerij langs geweest. Naar Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Ruud Gullit, Henk ten Cate, om er een paar te noemen. Bij Hitzfeld heb ik zes uur gezeten. Dan praat je over voetbal, maar ook over alles eromheen. Hoe ga je met de directie om, met de raad van commissarissen, met je staf. Dat heb ik in mijn tijd bij PSV echt fout gedaan."