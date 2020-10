Kieft ziet gefrustreerde Advocaat en stipt groot verschil met Ajax aan

Wim Kieft denkt dat Dick Advocaat het momenteel niet zo naar zijn zin heeft als hoofdtrainer van Feyenoord. De analist annex columnist constateert dat de ervaren coach zich met name ergert aan de inbreng van aanvaller Robert Bozenik bij de Rotterdamse club. De Slowaakse spits behoudt echter zijn basisplaats, omdat concurrent Nicolai Jörgensen met blessureproblemen kampt.

"Verder willen de spelers tactisch vooruit verdedigen en de tegenstander vastzetten, maar Dick wil liever achteruit", analyseert Kieft in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. "Tegen clubs van het niveau ADO Den Haag en Sparta Rotterdam moet je als Feyenoord gewoon vooruit lopen en de tegenstander afjagen." De oud-aanvaller stipt nog een kritiekpunt aan wat betreft de Feyenoord-trainer. "Dan laat hij (Advocaat, red.) ten overstaan van iedereen ook nog horen dat hij geen hoge pet op heeft van de talenten van Feyenoord en dan liever niemand op de bank zet. Geen reclame voor je jeugdopleiding. Gewoon niet handig. Als zulke jonge spelers alsnog bij de selectie komen, denken ze van: ik zit erbij, maar eigenlijk vindt die trainer me niet goed genoeg."

Volgens Kieft kan Advocaat zijn frustraties over Feyenoord maar moeilijk verbergen. "Na zo’n goed seizoen als het vorige wilde hij doorpakken, verbeteren en groeien met Feyenoord. Tegelijkertijd wist Advocaat toen hij bijtekende dat de financiële situatie niet rooskleurig was in Rotterdam. Advocaat moest verder met dezelfde selectie, versterkingen konden vooral transfervrij worden opgehaald en dan wordt hij ook nog eens met blessures geconfronteerd van belangrijke spelers als Botteghin en Jörgensen." Kieft snapt de ergernis van Advocaat wel enigszins. "Maar hij moet wel enige positiviteit blijven uitstralen naar zijn spelers. Anders slaat z’n chagrijn over op de ploeg. Dan kan het te laat zijn, want hoe haal je dat gevoel weer uit die koppies?"

Kieft schuift nog een voorbeeld naar voren waarom Advocaat als coach van Feyenoord een moeilijke tijd doormaakt. "Het zal Advocaat ook frustreren hoe gemakkelijk Ajax zich deze week weer versterkt met Sean Klaiber en ook hoopt Davy Klaassen binnen te halen. Lachend betalen ze vijf miljoen euro aan FC Utrecht en naar Werder Bremen willen ze zo tien, elf miljoen euro overmaken. In die vijver heeft Feyenoord niets te zoeken. In Rotterdam zouden ze een moord plegen om zulke bedragen te ontvangen voor hun spelers en om dat te kunnen betalen voor versterkingen", zo luid het oordeel van Kieft over de gang van zaken bij Feyenoord.