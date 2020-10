Verweij zet vraagtekens bij beleid van Ajax: ‘Dat vind ik onbegrijpelijk’

De transfer van Sean Klaiber van FC Utrecht naar Ajax deed deze week nogal wat stof opwaaien op met name de sociale media. Ook Valentijn Driessen heeft een duidelijke mening over de meest recente aanwinst van trainer Erik ten Hag. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het onbegrijpelijk dat Ajax voor de rechtsbackpositie is uitgekomen bij Klaiber.

Driessen zet vooral vraagtekens bij de transfersom van vijf miljoen euro voor Klaiber, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen. "Het is een enorme sloot geld", concludeert de verslaggever in de podcast van de ochtendkrant. "Afgelopen jaar is eigenlijk het allerbeste bewijs dat dit een verkeerde aankoop is. Een niet noodzakelijke aankoop. En dat is Sergiño Dest, die kwam uit het niets bij de selectie en die speelt zich in één jaar naar Barcelona. Waarom zouden Devyne Rensch of één van de broertjes Timber (Jurriën en Quinten, red.) dat niet kunnen? Daar heb je nou je jeugdopleiding voor. De opleiding hoort de back-up te zijn van je eerste elftal."

"Ik snap best dat als die back-up er niet is dat je je op de transfermarkt begeeft", vervolgt Driessen zijn analyse over het aankoopbeleid van de Amsterdamse club. "Maar Ajax en rechtsbacks kopen, dat is echt geen gelukkig samenspel geweest tot dusver .Ik begrijp niet waarom er zoveel geld wordt overgemaakt (naar FC Utrecht, red.) en dan sta je ook weer de ontwikkeling van jonge jongens uit de opleiding in de weg. Die hebben het juist nodig om op Eredivisie-niveau te spelen."

Ajax-watcher Mike Verweij laat eveneens een kritisch geluid horen: "Wat ik wel onbegrijpelijk vind is dat Ajax in mijn ogen teveel de sleutel van het fort in handen legt van Erik ten Hag. Hij heeft een heel slecht record als het om aankopen gaat. Hij heeft Rasmus Kristensen en Zakaria Labyad aanbevolen bij Ajax, al heeft Labyad het in de voorbereiding heel goed gedaan, Maar ook Razvan Marin komt uit zijn koker. Die heeft hij in de voorronde van de Champions League twee keer zien spelen en die wilde hij per se hebben toen. Dat was een miskoop. Quincy Promes is een goede aankoop geweest, al valt dat dit seizoen ook nog niet mee. Het is wel wat, dat Ten Hag zo'n vinger in de pap heeft bij aankopen. Want het zijn toch enorme bedragen. Een trainer is een passant, dus of je dat moet doen als club is zeer de vraag."

Verweij is een stuk positiever over het aantrekken van Klaiber: "Ik zou geen betere kunnen bedenken. Ajax heeft ook een visje uitgegooid naar Joshua Brenet, er is geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer hoe zijn situatie was. Maar dat is nooit heel serieus geworden. Ten Hag kent Klaiber en hij scoort bij FC Utrecht altijd een zes of hoger. Hij wordt gewoon de tweede rechtsback, dus ik begrijp deze aankoop wel. Hij past natuurlijk wel in de traditie van Ajax. Noussair Mazraoui is in het verleden behoorlijk blessuregevoelig gebleken. Dus ik kan het wel begrijpen, al vind ik het wel heel veel geld."