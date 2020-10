‘AC Milan haalt toptalent Escobar binnen en stalt hem direct in de Eredivisie’

AC Milan staat op het punt om Jordi Escobar binnen te halen, zo meldt Gols Media in de persoon van journalist Salva Gomis. De Italiaanse grootmacht heeft een akkoord bereikt met Valencia, dat tweeënhalf miljoen euro ontvangt voor de achttienjarige spits. Escobar komt dit seizoen uit in de Eredivisie, want de Spanjaard wordt door AC Milan direct doorverhuurd aan FC Groningen.

Escobar is een spits van 1,89 meter, die in Spanje te boek staat als groot talent. De aanvaller maakte in de Youth League veel indruk op Milan, dat begin dit jaar al naar hem informeerde. Valencia liet i Rossoneri toen weten dat de centrumspits voor niet minder dan zestig miljoen euro te koop was. Onbekend is waarom los Che nu akkoord gaan met een bedrag van 'slechts' tweeënhalf miljoen euro, al zouden de financiële problemen van de club een rol kunnen spelen.

In het Mestalla lag Escobar nog twee jaar vast. Valencia stelde de minimale afkoopclausule, in Spanje een verplicht onderdeel in elk contract, vast op tachtig miljoen euro, maar moet dus met veel minder genoegen nemen. Escobar heeft zijn debuut in het eerste elftal van Valencia nooit gemaakt. Wel speelde hij in totaal 24 interlands voor verschillende jeugdelftallen van Spanje, waarin hij 6 keer scoorde.

Mocht Escobar daadwerkelijk aan FC Groningen verhuurd worden, dan moet hij in de Euroborg de concurrentie aan met Jörgen Strand Larsen. Laatstgenoemde werd deze zomer voor een miljoen euro overgenomen van Sarsborg 08 FF uit zijn vaderland Noorwegen. De twintigjarige Larsen wist in de eerste drie Eredivisie-duels van dit seizoen niet te scoren. Groningen beschikt met de achttienjarige Romano Postema over nog een jonge spits.