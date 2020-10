Feyenoord moet twee spelers missen door corona

Feyenoord heeft te maken met twee coronagevallen, zo maken de Rotterdammers bekend. Twee spelers van de topclub hebben positief getest op het virus. Om privacyredenen wordt niet bekendgemaakt om welke spelers het gaat. Ze zullen zondag in ieder geval niet bij de selectie zitten tegen Willem II. Daaruit valt dan vermoedelijk op te maken om wie het gaat.

De voltallige selectie en medische staf van Feyenoord onderging vrijdag een coronatest. Dezelfde dag bleek nog dat twee voetballers van het eerste elftal positief testten op het virus. De spelers zijn volgens de gebruikelijke procedure in quarantaine gegaan en nemen logischerwijs ook niet meer deel aan groepstrainingen van de club.

De twee spelers die positief hebben getest zullen op korte termijn een tweede keer onderzocht worden op corona. Mochten ze daarbij positief testen, zullen ze vermoedelijk minimaal tien dagen in quarantaine moeten verblijven. Omdat na het duel van zondag een interlandbreak volgt, hoeft Feyenoord het tweetal waarschijnlijk alleen tegen Willem II te missen. De eerstvolgende wedstrijd daarna is over zestien dagen thuis tegen Sparta Rotterdam.