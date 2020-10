Feyenoord wilde topaankoop van Ajax: ‘We hebben met hem gesproken’

Feyenoord heeft begin dit jaar geïnformeerd naar Mohammed Kudus, zo maakt trainer Dick Advocaat bekend op Radio Veronica. De Rotterdammers probeerden de middenvelder weg te halen bij FC Nordsjaelland, maar bleken daarvoor niet over voldoende financiële middelen te beschikken. In juli vertrok Kudus vervolgens naar Ajax, dat negen miljoen euro voor hem betaalde. In zijn eerste maanden in Amsterdam maakte de twintigjarige Ghanees een uitstekende indruk.

Advocaat baalt ervan dat er deze zomer niet veel geld voor aankopen was. "Frank (Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, red.) heeft acht maanden geleden met die mensen (rondom Kudus, red.) gesproken, maar als je dat geld niet hebt, dan heb je een probleem", weet de ervaren oefenmeester. "De mensen van Feyenoord willen wel, maar het kan niet. Ze durven geen risico nemen, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het zijn gekke tijden, we weten ook niet wat er gebeurt in januari."

Feyenoord werd vrijdag bij de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en HNK Rijeka. "Het had slechter gekund, laat ik het zo zeggen", vindt Advocaat. "Ik denk dat het een interessante loting is, voor alle drie de ploegen. Daar ben ik wel blij mee. Het is normaal gesproken een groep waarin we mee kunnen doen, al zijn Dinamo Zagreb en CSKA natuurlijk best wel goede teams. De andere ploeg ken ik niet zo goed."

Het Russische CSKA is voor Advocaat de favoriet in de poule. "CSKA koopt ook gewoon die linksbuiten van sc Heerenveen (Chidera Ejuke, red.) voor 12 miljoen euro. Daar zaten wij ook al een tijd achteraan, maar wij kunnen niet meedoen. Kansloos. Hetzelfde geldt voor Joey Veerman van sc Heerenveen." Advocaat uitte de voorbije tijd diverse keren zijn ongenoegen over het gebrek aan grote aankopen, en wordt op de radio gevraagd of hij denkt aan ontslag. "Ik ga niet stoppen nee, of ze moeten me eruit gooien, maar ik hoop van niet", grinnikt hij. "Of ik dan een afkoopsom krijg? Nee joh, als ik wegga hoef ik niks te hebben."