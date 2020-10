Valentijn Driessen kritisch op selectie Frank de Boer: ‘Ik mis één naam’

Frank de Boer maakte vrijdag de selectie van het Nederlands elftal voor de komende oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Italië. De bondscoach van Oranje houdt vast aan de drie doelmannen die Dwight Lodeweges in september ook al selecteerde. Valentijn Driessen van De Telegraaf had dat graag anders gezien. "Ik mis één naam: Justin Bijlow van Feyenoord", aldus de journalist in een video-item voor zijn krant.

De Boer behoudt Jasper Cillessen van Valencia vermoedelijk als eerste doelman en selecteerde verder Marco Bizot van AZ en Tim Krul van Norwich City. Bijlow had gezien zijn prestaties een uitnodiging verdiend, stelt Driessen. "Die is bezig aan een indrukwekkende serie wedstrijden. Ik vind hem echt heel goed keepen. Ik heb hem een paar wedstrijden aan het werk gezien, hij haalde onder andere een penalty eruit van Erling Haaland. Het is een hele jonge jongen, hij speelt bij Jong Oranje en heeft al een keer in de voorselectie gezeten van Oranje. Die moeten ze gewoon een keertje oproepen, want misschien is hij wel de nieuwe keeper van het Nederlands elftal voor op het EK."

Driessen vindt dat Bijlow in ieder geval als reservedoelman opgeroepen had moeten worden. "We hebben Cillessen, die komt nu terug van een blessure. Dat is dan de eerste keus, zolang die geen bokkensprongen maakt", weet de journalist. "Dan hebben we daarna Marco Bizot van AZ, die gaat bijna iedere week in de fout, bijna iedere week een tegengoal. Tim Krul doet het goed (bij Norwich, red.), maar die keept op het tweede niveau in Engeland. Dan vind ik dat je Bijlow gewoon een keer erbij moet halen."

Hoewel Bijlow er nu nog niet bij is, voorziet Driessen een grote toekomst voor de 22-jarige goalie. "Hij is sowieso de komende doelman van het Nederlands elftal. Ik zie geen andere talenten rondlopen waarvan ik denk: die zijn veel beter dan Bijlow. Hij heeft een goede trap, hij blijft altijd rustig. Het is op de lijn gewoon een goede keeper, hij voetbalt goed mee. En dan mis ik hem erbij. Jong Oranje speelt tegen Gibraltar, die winnen ze ook wel zonder Bijlow." Daarnaast speelt Jong Oranje overigens deze periode tegen Cyprus. Beide wedstrijden zijn in het kader van de EK-kwalificatie.