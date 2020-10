Xherdan Shaqiri praat met twee clubs

Sven Ulreich gaat Bayern München op korte termijn verlaten. De doelman strijkt neer in de 2. Bundesliga, waar hij met Hamburger SV promotie af gaat proberen te dwingen. (Kicker)

De Zwitser staat in de nadrukkelijke belangstelling van twee clubs en gaat Liverpool mogelijk nog verlaten.