Feyenoord verhuurt ‘multifunctionele’ Wouter Burger opnieuw

Wouter Burger verlaat Feyenoord op huurbasis voor Sparta Rotterdam. De Spangenaren maken vrijdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de negentienjarige middenvelder. Burger zal dit seizoen op tijdelijke basis voor de stadsgenoot van Feyenoord spelen en sluit zich maandag aan bij de A-selectie van trainer Henk Fraser.

“Met Wouter Burger halen we een multifunctionele middenvelder binnen die zorgt voor meer mogelijkheden in onze selectie na het vertrek van Mohamed Rayhi. Omdat hij op meerdere posities inzetbaar is vergroten we ook de concurrentie onderling”, reageert technisch directeur Henk van Stee op de komst van Burger. Rayhi verliet Sparta onlangs voor het Saudische Al Batin.

De jongeling wordt al geruime tijd genoemd als een groot talent, maar slaagt er nog niet in om de definitieve stap naar de hoofdmacht van Feyenoord te maken. Afgelopen seizoen kwam hij tot zes optredens in de hoofdmacht, voordat hij in de eerste helft van dit jaar werd verhuurd aan Excelsior. Met het oog op zijn ontwikkeling heeft Feyenoord er nu opnieuw voor gekozen om Burger, die afgelopen weekend nog vijf minuten in actie kwam tegen ADO Den Haag, te verhuren.

Sparta versterkte zich deze transferperiode al met onder meer Lennart Thy, Danzell Gravenberch, Tom Beugelsdijk, Reda Kharcouch, Benjamin van Leer en Aaron Meijers. Hier blijft het echter niet bij als het aan Van Stee ligt: “Onze wens is dat we nog een aanvaller toevoegen aan de selectie. Dat is de komende dagen onze prioriteit, maar we zijn hierbij ook afhankelijk van de andere partijen.”