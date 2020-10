‘Na PSV hoopt ook Ajax Paris Saint-Germain af te kunnen troeven’

De kans dat Daniël Labila volgend seizoen in Nederland speelt lijkt toegenomen. Waar eerder deze week PSV al in verband werd gebracht met de komst van de zeventienjarige spits, weet RMC Sport vrijdagmiddag toe te voegen dat ook Ajax in de markt is voor het talent.

Net als de Eindhovenaren zou ook Ajax willen profiteren van de contractsituatie van Labila. De jongeling, die vier jaar geleden instroomde in de opleiding van les Parisiens, ligt nog maar een jaar vast bij de Franse grootmacht en de Amsterdammers zouden hem daardoor volgend jaar transfervrij willen overnemen.

Als het aan PSG ligt, wordt hier echter een stokje voor gestoken. De verliezend Champions League-finalist zag in de afgelopen jaren al verschillende grote talenten vertrekken en wil voorkomen dat Labila de volgende in dit rijtje wordt. PSG heeft de aanvaller daarom een voorstel gedaan om zijn contract open te breken en te verlengen.

Gezien zijn leeftijd lijkt het aannemelijk dat Labila, als hij er inderdaad voor kiest om naar een van de twee Nederlandse gegadigden te komen, zich in eerste instantie aan zal sluiten bij Jong Ajax of Jong PSV. In Eindhoven zou hij te maken krijgen met concurrenten als Eran Zahavi, Donyell Malen en Joël Piroe, terwijl Erik ten Hag bij de hoofdmacht van Ajax momenteel kan beschikken over spelers als Dusan Tadic, Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar.