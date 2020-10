Dumfries eerlijk: ‘Als ik zie wat hij kan, dan brengt hij nu niet genoeg’

PSV plaatste zich donderdagavond ten koste van Rosenborg BK voor de groepsfase van de Europa League en de inbreng van Mohamed Ihattaren bleef in dat belangrijke duel wederom beperkt tot een plek op de bank. De jonge spelmaker bevindt zich in een moeilijke periode en is er nog niet in geslaagd om trainer Roger Schmidt te overtuigen van zijn absolute meerwaarde. Aanvoerder Denzel Dumfries moet toegeven dat Ihattaren op het moment niet zijn beste spel laat zien.

“Ik ben veel met hem bezig. Het is geen fijne situatie dat hij op de bank zit, maar het is voor hem ook een mooie uitdaging om zich weer in het elftal te knokken”, vertelde Dumfries vrijdagmiddag tijdens een persmoment. “Ik heb alle vertrouwen in Mo. Hij is een fantastische voetballer, maar dat moet hij ook gaan brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het er weer uit gaan komen en dat hij van waarde kan zijn. Daar probeer ik hem zoveel mogelijk in te steunen en kritisch te zijn op bepaalde dingen die niet goed gaan.”

Dumfries hoopt dat de fans van PSV snel weer het beste van Ihattaren te zien krijgen: “Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Als ik zie wat hij allemaal kan, dan brengt hij nu niet genoeg en dat weet hij zelf ook. Het is nog een jonge jongen en deze situatie is een goede uitdaging voor hem. Een situatie die nieuw voor hem is. Op de bank, andere uitdagingen, een andere trainer… Het is een mooie uitdaging voor een jongen van deze leeftijd om daarmee om te gaan. Ik wil hem graag helpen in dat proces.”

Naast Ihattaren kwam ook de loting voor de groepsfase van de Europa League ter sprake. De Eindhovenaren werden vrijdagmiddag gekoppeld aan PAOK Saloniki, Granada en Omonia Nicosia: “Er liggen goede kansen voor ons en ook een mooie uitdaging”, aldus Dumfries. “PAOK is een Griekse topclub, terwijl Granada een stabiele LaLiga-club is. Er liggen genoeg kansen voor ons, dus het is een mooie poule.” Dumfries moet toegeven dat hij nog niet echt een goed beeld heeft van de tegenstanders. De doelstelling is desondanks duidelijk: “Wij zijn PSV en willen koste wat kost overwinteren. Ik denk dat we ook een heel goede kans maken.”