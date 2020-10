‘Paul Pogba speelt hoofdrol in mogelijke deal tussen Barcelona en Man United’

Manchester United lijkt de komst van Jadon Sancho inmiddels uit het hoofd gezet te hebben en dus schakelen the Red Devils door naar alternatieven. Ousmane Dembélé wordt momenteel het meest nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar Old Trafford en de gesprekken over een transfer van de Fransman zouden een positief verloop kennen.

ESPN meldt vrijdagmiddag dat Paul Pogba een belangrijke rol speelt in het plan van Manchester United om Dembélé naar de Premier League te halen. Pogba kent zijn mogelijke nieuwe ploeggenoot goed doordat zij samen bij de Franse nationale ploeg spelen en de middenvelder heeft de afgelopen tijd contact gehad met Dembélé in een poging hem ervan te overtuigen voor Manchester United te kiezen.

L’Équipe voegt toe dat Dembélé graag in de Premier League zou willen spelen en inmiddels een persoonlijk akkoord met Manchester United nadert. De transfersom zou echter wel voor complicaties kunnen gaan zorgen: Barcelona wil Dembélé verkopen in plaats van verhuren en Manchester United gaat vooralsnog niet verder dan vijftig miljoen euro. De Catalanen wensen echter een hoger bedrag te ontvangen voor de aanvaller die drie jaar geleden voor minimaal 105 miljoen werd aangetrokken.

Barcelona houdt zich voorlopig overigens op de vlakte wat betreft een eventueel vertrek van Dembélé: “Ten eerste zijn er op dit moment geen onderhandelingen gaande met Manchester United, dat ontkennen we in alle toonaarden. Hij is een speler op wie we rekenen, we kennen zijn potentieel. We hopen dat het team dit jaar zijn beste spel krijgt te zien”, liet technisch directeur Ramón Planes vrijdag optekenen tijdens de presentatie van Sergiño Dest.