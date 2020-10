Dick Advocaat uit frustratie over kabinet en clubleiding van Feyenoord

Dick Advocaat betreurt de beslissing van het kabinet om geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden in de komende drie weken. De trainer van Feyenoord bereidt zich voor op de uitwedstrijd tegen Willem II van zondag en had graag gezien dat er 'gewoon' supporters aanwezig waren. Op een persconferentie noemt Advocaat het besluit 'intens zonde'.

De oefenmeester wijst naar het onderzoek dat momenteel wordt verricht door het Erasmus MC naar de risico’s van besmetting door toeschouwers in een stadion en in het bijzonder in De Kuip. Na het duel van zondag met ADO Den Haag (4-2 zege) waren de resultaten ‘zeer positief’, heeft Advocaat gehoord van clubarts Casper van Eijk. De trainer hoopt dat het onderzoek op de een of andere manier toch een vervolg kan krijgen in het duel met Sparta Rotterdam van zondag 18 oktober.

“We weten allemaal dat het prettiger is om met publiek te spelen. We hadden het niet verwacht", reageert een gefrustreerde Advocaat op de beslissing van het kabinet. "Het is wel heel makkelijk scoren om meteen te zeggen 'voetballerij eruit', zonder te weten of besmettingen wel plaatsvinden in het stadion. Er mogen wel vijf- of tienduizend mensen naar de Efteling komen. Wat is het verschil dan? Dat blijft me heel erg hoog zitten. Ik gun het de Efteling, maar je moet ze over dezelfde kam scheren."

Advocaat laat bovendien doorschemeren dat hij niet op één lijn zit met de clubleiding over de komst van nieuwe spelers. Mede door de blessuregevoeligheid van Nicolai Jörgensen, die tegen Willem II ontbreekt met een bovenbeenkwetsuur, zou hij graag een nieuwe spits verwelkomen. "Ik vind het ernstig", zegt Advocaat over de vele blessures van zijn aanvaller. "Maar het schijnt intern niet ernstig te zijn, want het kan niet. Ze hebben geen geld, ook niet om te huren. Alleen als wij iemand weg doen, zou er wat los komen om iets te doen."

"Het bestuur heeft aan alle kanten geprobeerd om het elftal bij elkaar te houden, maar om sterker te worden moet je sterkere spelers halen". benadrukt Advocaat. "Het elftal ziet er straks best aardig uit, maar dat heeft even tijd nodig. Met de vele blessures die Jörgensen heeft, zou het wel handig zijn om een spits erbij te halen. Zo zou ik denken, maar ze zitten niet erg op mijn lijn." Donderdag meldde het Algemeen Dagblad dat de blessure van Jörgensen ernstiger is dan gedacht. Het is niet zeker of de Deen, die uitviel tijdens de warming-up voor het duel met ADO, na de interlandperiode inzetbaar is tegen Sparta.