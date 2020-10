Absolute ‘Transfer-Hammer’ dient zich aan voor Mario Götze

De kans is groot dat Mario Götze ook dit seizoen in de Bundesliga te bewonderen is. BILD komt vrijdagmiddag namelijk met het nieuws naar buiten dat de momenteel transfervrije middenvelder in de afgelopen tijd heeft gesproken met Hertha BSC-trainer Bruno Labbadia. De Berlijners onderzoeken op dit moment of een samenwerking echt haalbaar is.

BILD spreekt van een stunt en een ‘absolute Transfer-Hammer’ als Hertha erin slaagt om Götze vast te leggen. De hyperambitieuze club uit de Duitse hoofdstad hoopt al enige tijd een aanval op de top van de Bundesliga te kunnen doen en met dat doel voor ogen werden in de afgelopen jaren al spelers als Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Dodi Ludebakio, Matheus Cunha, Jhon Córdoba en ook Deyovaisio Zeefuik aangetrokken.

Götze is in beeld om de nieuwe spelmaker op het middenveld te worden. De 28-jarige Duitser vertrok een paar maanden geleden met een aflopend contract bij Borussia Dortmund, dat hem vier jaar daarvoor terug had gehaald van Bayern München. Een onverdeeld succes werd het tweede dienstverband van Götze in het Signal Iduna Park echter niet en in de afgelopen seizoenen kwam hij vooral in actie als invaller.

Hertha werd eerder al in verband gebracht met de komst van Götze en lijkt nu echt actie te ondernemen. Die Alte Dame is daarbij niet gebonden aan de transferdeadline van aankomende maandag, daar Götze vanwege zijn transfervrije status ook daarna nog ingelijfd kan worden. Zijn oude club Bayern dook onlangs ook nog op als verrassende gegadigde voor de 63-voudig international, maar deze geruchten werden al snel ontkracht.