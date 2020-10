Sergiño Dest toont kunsten in Camp Nou bij officiële presentatie

Sergiño Dest zette vrijdagmiddag zijn eerste stappen in het Camp Nou. De van Ajax overgekomen verdediger liet, hoewel er geen publiek op de tribune zat, zijn kwaliteiten aan de bal de bal zien aan zijn nieuwe club: Dest hield het leer eenvoudig hoog, toonde enkele technische hoogstandjes en had duidelijk geen last van zenuwen. Barcelona publiceerde de beelden vanuit het stadion:

Jaaa, de eerste beelden! Sergiño Dest laat Barcelona zien wat hij allemaal in Almere-Stad heeft geleerd. :blush: Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 2 oktober 2020

Deze truc van Sergiño Dest zag je nog niet? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 2 oktober 2020