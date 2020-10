Europa League-loting: Dolberg treft Bosz; Botman naar San Siro

De loting van de Europa League heeft een aantal mooie confrontaties opgeleverd. In de groepsfase van het clubtoernooi kennen AZ, Feyenoord en PSV hun tegenstanders en dat geldt ook voor alle andere deelnemers. Met name in Groep D staan een aantal mooie duels op het programma, daar Benfica, Standard Luik en Rangers FC aan elkaar zijn gekoppeld.

Arsenal heeft vrij gunstig geloot, met Rapid Wien, Molde FK en het Ierse Dundalk als tegenstanders. Jan Vertonghen neemt het met Benfica op tegen Standard Luik, Rangers en Lech Poznan. Kasper Dolberg wacht met Nice een dubbele confrontatie met zijn voormalige Ajax-trainer Peter Bosz. Nice en Bayer Leverkusen nemen het verder op tegen Slavia Praag en Hapoel Beer Sheva. Groep H zal worden gezien als een van de zwaarste poules: Sven Botman neemt het met Lille OSC op tegen AC Milan, Celtic en Sparta Praag.

Groep A:

AS Roma (Ita)

Young Boys (Zwi)

CFR Cluj (Roe)

CSKA Sofia (Bul)

Groep B:

Arsenal (Eng)

Rapid Wien (Oos)

Molde FK (Noo)

Dundalk (Ier)

Groep C:

Bayer Leverkusen (Dui)

Slavia Praag (Tsj)

Hapoel Beer Sheva (Isr)

OGC Nice (Fra)

Groep D:

Benfica (Por)

Standard Luik (Bel)

Rangers FC (Sch)

Lech Poznan (Pol)

Groep E:

PSV

PAOK Saloniki (Gri)

Granada (Spa)

Omonia Nicosia (Cyp)

Groep F:

Napoli (Ita)

Real Sociedad (Spa)

AZ

NK Rijeka (Kro)

Groep G:

SC Braga (Por)

Leicester City (Eng)

AEK Athene (Gri)

Zorya Luhansk (Oek)

Groep H:

Celtic (Sch)

Sparta Praag (Tsj)

AC Milan (Ita)

Lille OSC (Fra)

Groep I:

Villarreal (Spa)

Qarabag FK (Aze)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Sivasspor (Tur)

Groep J:

Tottenham Hotspur (Eng)

Ludogorets (Bul)

LASK (Oos)

Royal Antwerp (Bel)

Groep K:

CSKA Moskou (Rus)

Dinamo Zagreb (Kro)

Feyenoord

Wolfsberger AC (Oos)

Groep L:

AA Gent (Bel)

Rode Ster Belgrado (Ser)

TSG Hoffenheim (Dui)

Slovan Liberec (Tsj)

De eerste speelronde in de groepsfase van het nieuwe Europa League-seizoen wordt op donderdag 22 oktober afgewerkt. De laatste speelronde staat voor donderdag 10 december op het programma. De precieze speeldata per club worden vrijdagavond bekendgemaakt door de UEFA. De finale wordt gespeeld op 26 mei in Gdánsk.