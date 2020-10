Zware EL-loting voor AZ; meer perspectief voor PSV en Feyenoord

De Nederlandse deelnemers PSV, Feyenoord en AZ weten wie hun tegenstanders zijn in de groepsfase van de Europa League. PSV werd vrijdagmiddag tijdens de loting in het Zwiterse Nyon gekoppeld aan PAOK Saloniki, Granada en Omonia Nicosia. Voor AZ kwamen uit Pot 1 en Pot 2 met Napoli en Real Sociedad twee zware tegenstanders uit de koker gerold en het Kroatische HNK Rijeka maakt de groep van de Alkmaarders vol. Feyenoord reist naar Oost-Europa voor ontmoetingen met CSKA Moskou en Dinamo Zagreb en speelt ook tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC.

PSV moest voordat het zeker was van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League afrekenen met NS Mura en Rosenborg BK. De Eindhovenaren kregen vervolgens een plek in Pot 1 van de loting en zagen hoe het Griekse PAOK, het Spaanse Granada en het Cypriotische Omonia als opponenten uit de koker kwamen. PAOK kwam terecht in het tweede Europese bekertoernooi doordat het in de play-offs van de Champions League verloor van FK Krasnodar. Wel werd eerder al Benfica uitgeschakeld door de Grieken. Granada speelde als de nummer zeven van het afgelopen LaLiga-seizoen in de voorrondes tegen KF Teuta Durrës, Lokomotive Tbilisi en Malmö, terwijl Nicosia als kampioen van Cyprus in de voorrondes van de Champions League werd uitgeschakeld door Olympiacos.

AZ kwam in de groepsfase van de Europa League terecht doordat het in de voorrondes van de Champions League werd uitgeschakeld door Dynamo Kiev. Met de Italiaanse bekerwinnaar Napoli hebben de Alkmaarders een van de sterkste ploegen uit Pot 1 als groepsgenoot gekregen en Real Sociedad, de nummer zes van het afgelopen seizoen in Spanje, zal een zware dobber worden voor de ploeg van trainer Arne Slot. Rijeka eindigde vorig seizoen op een derde plek in de Kroatische Prva Liga en veroverde donderdagavond ten koste van FC Kopenhagen een ticket voor de Europa League.

Feyenoord was vanwege een derde plek in het afgelopen, voortijdig stopgezette, Eredivisie-seizoen al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Datzelfde gold voor groepsgenoot CSKA Moskou, dat in de afgelopen voetbaljaargang op een vierde plek eindigde in de Russische Premier League. Dinamo Zagreb mocht als de kampioen van Kroatië deelnemen aan de voorrondes van de Champions League, maar zag dit avontuur uiteindelijk stranden tegen Ferencváros. Donderdagavond werd ten koste van Flora Tallinn deelname aan de Europa League veiliggesteld. Wolfsberger AC, de vierde ploeg in Groep K, speelt opnieuw in het toernooi nadat het vorig seizoen derde werd in de Oostenrijkse Bundesliga.

De eerste speelronde van de groepsfase van de Europa League vindt plaats op 22 oktober. Vervolgens wordt er op 29 oktober, 5 november, 26 november, 3 december en 10 december gespeeld. De precieze speeldata per club worden vrijdagavond bekendgemaakt door de UEFA. De finale van het toernooi staat voor 26 mei in de agenda in het Poolse Gdánsk.

De Nederlandse vertegenwoordigers in de Europa League:

Groep E:

PSV

PAOK Saloniki (Gri)

Granada (Spa)

Omonia Nicosia (Cyp)

Groep F:

Napoli (Ita)

Real Sociedad (Spa)

AZ

NK Rijeka (Kro)

Groep K:

CSKA Moskou (Rus)

Dinamo Zagreb (Kro)

Feyenoord

Wolfsberger AC (Oos)