Tottenham kan back-up van Harry Kane voor 45 miljoen definitief inlijven

Carlos Vinícius mag zich in ieder geval dit seizoen speler van Tottenham Hotspur noemen. Zijn werkgever Benfica maakt vrijdag via de officiële kanalen bekend dat de 25-jarige Braziliaan een jaar op huurbasis voor the Spurs uitkomt. Met de deal is in eerste instantie drie miljoen euro gemoeid. Tottenham kan er volgend jaar voor kiezen om Carlos Vinícius voor 45 miljoen definitief in te lijven.

Met de komst van de spits heeft manager José Mourinho eindelijk zijn gewenste back-up voor Harry Kane in de gelederen. Tottenham was het afgelopen seizoen behoorlijk afhankelijk van de Engelsman en de spierblessure die Kane vorig seizoen opliep stelde zijn ploeg meteen voor grote problemen.

In de afgelopen weken werden ook namen van spelers als Arek Milik, Callum Wilson en Danny Ings in verband gebracht met een verhuizing naar Noord-Londen, maar Tottenham is uiteindelijk dus in Portugal terechtgekomen. Voor Carlos Vinícius betekent dit dat er na een seizoen alweer een, in ieder geval voorlopig, einde komt aan zijn dienstverband bij Benfica.

As Águias namen de uit Rio de Janeiro afkomstige aanvaller vorig jaar voor 17 miljoen over van Napoli en in zijn eerste seizoen in Lissabon was hij goed voor 18 doelpunten in 32 competitiewedstrijden. Carlos Vinícius genoot zijn opleiding bij Santos en Palmeiras en werd in de zomer van 2018 door Napoli naar Europa gehaald. I Partenopei verhuurden hem tussendoor nog aan Rio Ave en AS Monaco, voordat zij hem vorig jaar definitief lieten vertrekken.