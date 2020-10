Champions League-winnaar debuteert in selectie Jong Oranje

Bayern München-spits Joshua Zirkzee is door Erwin van de Looi opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De keuzeheer van de beloften heeft in totaal 23 spelers opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijden tegen Jong Gibraltar en Jong Cyprus van 8 en 13 oktober.

Zirkzee zat nog niet eerder bij de selectie van Jong Oranje. De talentvolle spits maakt als stand-in van Robert Lewandowski regelmatig zijn speelminuten in de ploeg van de Duitse grootmacht. Zijn ontwikkeling ziet hij nu beloond worden met een uitnodiging van Van de Looi.

De EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar wordt gespeeld op donderdag 8 oktober om 20.00 uur in stadion De Koel in Venlo. De uitwedstrijd tegen Jong Cyprus volgt op dinsdag 13 oktober en vangt om 18.00 uur Nederlandse tijd aan in de AEK Arena in Larnaca.

?? | Dit is de selectie van #JongOranje voor de EK-kwalificatieduels tegen Gibraltar en Cyprus: https://t.co/PigrdipWuZ. Joshua Zirkzee zit voor het eerst in de selectie van KNVB-coach Erwin van de Looi. pic.twitter.com/jAyf2f1fFC — OnsOranje (@OnsOranje) October 2, 2020

Selectie Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax).

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Ludovit Reis (Barcelona), Joey Veerman (sc Heerenveen), Dani de Wit (AZ), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe).

Aanval: Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Cody Gakpo (PSV), Noa Lang (Ajax), Kaj Sierhuis (Stade Reims), Joshua Zirkzee (Bayern München).