De Boer heeft hoge verwachtingen van duo: ‘Die jongens moeten toekomst zijn’

Frank de Boer maakte vrijdagmiddag zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal bekend en de nieuwe bondscoach borduurt vooralsnog voort op de keuzes van zijn voorganger Ronald Koeman. Met Teun Koopmeiners is er weliswaar plek voor een debutant, maar verder voert De Boer weinig wijzigingen door in de groep die onder Koeman voor Oranje speelde.

“Dat lijkt me ook niet verstandig, ik ben er pas net bij. Het is natuurlijk hartstikke goed gegaan onder Koeman en natuurlijk ook onder Dwight Lodeweges. Waarom zou ik dan meteen de knuppel in het hoenderhoek gooien en alles te veranderen? Dat lijkt me helemaal niet verstandig”, legt hij zijn keuzes uit via de officiële kanalen van de KNVB.

Koopmeiners is een nieuw gezicht in de selectie, terwijl viervoudig international Donyell Malen na een afwezigheid van bijna een jaar zijn rentree maakt. De Boer heeft voor de toekomst hoge verwachtingen van het duo: “Ten eerste zitten ze er natuurlijk bij vanwege de kwaliteit die ze hebben geleverd. Daarnaast denk ik dat deze jongens voor de toekomst belangrijk kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Je wil ze ook het gevoel geven van wat er allemaal komt kijken bij het Nederlands elftal.”

“Ik wil ook gewoon zien hoe ze zich gedragen en misschien gaan ze ook wel minuten maken. Het gaat erom dat zij voor de toekomst heel belangrijk kunnen zijn en dat geldt voor meer spelers. We kunnen over Owen Wijndal precies hetzelfde zeggen”, vervolgt hij. “Die jongens moeten de toekomst zijn en ze moeten een beetje het gevoel krijgen van wat het inhoudt om een international te zijn. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe ze zich aanpassen en hoe ze zich gedragen.”

Oranje speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een oefenwedstrijd tegen Mexico. Op zondag 11 oktober wacht een uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in de Nations League en op woensdag 14 oktober gaat Oranje op bezoek bij Italië. In de vorige twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League pakte Oranje drie punten.