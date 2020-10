Edson Álvarez vrijgesproken; Van de Graaf past spelregels onjuist toe

Edson Álvarez is door de tuchtcommissie van de KNVB vrijgesproken. De rode kaart die de middenvelder van Ajax zaterdag kreeg tegen Vitesse is geseponeerd. In een eerder stadium wilde de aanklager betaald voetbal Álvarez voor drie duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk, maar daar ging Ajax niet mee akkoord. Ook Mica Pinto van Sparta Rotterdam en Glenn Bijl van FC Emmen ontlopen een schorsing na een hoger beroep.

Álvarez was een gewelddadige handeling ten opzichte van tegenstander Loïs Openda tenlastegelegd. De middenvelder van Ajax kreeg een rode kaart van scheidsrechter Pol van Boekel na interventie van de videoscheidsrechter, die zag dat Álvarez op het been van Openda was gaan staan. Het incident was Van Boekel in eerste instantie ontgaan. Erik ten Hag, de trainer van FOX Sports, vroeg zich na het zie van de beelden af waarom er een rode kaart was uitgedeeld. "Dit zullen we goed moeten nakijken. Hij gaat voor de bal, dit heeft niets met gemeen spel te maken. Je ziet toch dat hij voor de bal gaat? Als je gevoetbald hebt tenminste. Dit is absoluut geen rode kaart", zei Ten Hag.

Tijdens het hoger beroep werd Ajax bijgestaan door een bewegingsdeskundige, die een 'gedetailleerde en duidelijke verklaring' afleverde. Daaruit 'volgt naar het oordeel van de tuchtcommissie dat niet kan worden geconcludeerd dat Alvarez een gewelddadige handeling heeft gepleegd', meldt de KNVB in een persbericht. Opvallend genoeg is de rode kaart van Álvarez niet de enige die is geseponeerd. Mica Pinto van Sparta Rotterdam is vrijgesproken na een eerder schikkingsvoorstel voor een schorsing van een duel voor een handsbal in het uitduel met PEC Zwolle. Ook Glenn Bijl wordt vrijgesproken. De verdediger van FC Emmen kreeg een directe rode kaart tegen FC Twente voor het ontnemen van een scoringskans met een handsbal.

Bijl trok tien minuten na rust aan de noodrem, nadat Ben Moussa de bal door een struikelpartij op een gevaarlijke positie verspeelde. Bij een sliding beroerde hij de bal met de hand, waarna scheidsrechter Edwin van de Graaf een rode kaart toekende. Van de Graaf kende in eerste instantie voordeel toe en dat had niet moeten gebeuren, legt de KNVB uit. Volgens de bond was er sprake van opzettelijk hands. “Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze waarschuwing/veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is", wordt het reglement geciteerd. "Echter, als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing.”

De KNVB legt uit dat Van de Graaf de spelregels verkeerd toepaste. "Uit de beelden blijkt dat er sprake is geweest van het opzettelijk spelen van de bal met de hand en daarmee het ontnemen van een scoringskans. Dat er voordeel is gegeven volgt uit de verklaring van de scheidsrechter. De tuchtcommissie constateert zodoende dat de spelregels onjuist zijn toegepast, waardoor de speler dient te worden vrijgesproken."