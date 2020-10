Liverpool wekt grote verbazing met verkoopprijs voor Rhian Brewster

Rhian Brewster vervolgt zijn carrière bij Sheffield United. De twintigjarige aanvaller komt over van Liverpool en wordt vermoedelijk deze vrijdag nog gepresenteerd, meldt The Athletic. De medische keuring heeft Brewster donderdagavond en vrijdagochtend al doorlopen. Op sociale media klinkt met name verbazing over de financiële details van de deal tussen Liverpool en Sheffield United.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist David Ornstein houdt Liverpool een bedrag van omgerekend 26 miljoen euro over aan de verkoop van Brewster. Bovendien ontvangt Liverpool vijftien procent van de afkoopsom bij een toekomstige transfer van de spits. Als the Reds zelf spijt krijgen van de deal, hebben ze de komende drie jaar de mogelijkheid om Brewster terug naar Anfield te halen via een terugkoopclausule. Het is niet bekend welk bedrag Liverpool in dat geval zou moeten betalen.

Veel gebruikers van sociale media merken op dat Liverpool een opvallend gunstige deal heeft gesloten. Brewster wordt voor een veel hoger bedrag verkocht dan zijn geschatte waarde op Transfermarkt van 5,4 miljoen euro. De Engelsman, wiens contract op Anfield nog drie jaar doorliep, heeft nog geen enkele wedstrijd in de Premier League gespeeld. Hij maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Chelsea naar die van Liverpool, maar wordt nauwelijks ingezet door trainer Jürgen Klopp.

Brewster speelde drie bekerduels in het begin van het seizoen 2019/20 en werd in januari 2020 gestald bij Swansea City. In dienst van de club uit de Championship kwam hij tot twintig duels, waarin Brewster tien keer scoorde. De jeugdinternational van Engeland speelde dit seizoen alleen als invaller in de wedstrijd om de Community Shield tegen Arsenal; door zijn gemiste strafschop in de afsluitende penaltyreeks verloor Liverpool de wedstrijd. Volgens The Athletic hadden ook Crystal Palace en Aston Villa interesse in zijn komst.

Bij Liverpool was Brewster overbodig. Hoewel de jongeling bekendstaat als een goede afmaker, vindt Klopp andere aspecten van zijn spel nog niet goed genoeg ontwikkeld om de concurrentie aan te gaan met Roberto Firmino en Takumi Minamino voor de spitspositie. "De FA moet onderzoeken hoe Liverpool steeds zoveel geld krijgt voor transfer", luidt een van de reacties op Twitter. "Hoe krijgt Liverpool steeds zulke opgeblazen bedragen voor jonge spelers die zichzelf niet hebben bewezen?"