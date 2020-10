José Mourinho vindt ‘nieuwe Iker Casillas’: ‘Hij kan spelers echt breken’

Kevin De Bruyne, Juan Mata, Mohamed Salah, Henrik Mkhitaryan, Luke Shaw. Het rijtje met spelers waarmee José Mourinho in de tijd dat hij in de Premier League actief was als manager van Chelsea en Manchester United een op zijn zachtst gezegd moeizame relatie onderhield is imposant. Dat de Portugese oefenmeester deze manier van werken niet alleen voor Engeland reserveerde, valt wel te zien aan zijn botsingen met Real Madrid-icoon Iker Casillas, die in eerste instantie op de bank werd geposteerd, daarna langzaam uit zicht verdween en het Santiago Bernabéu uiteindelijk via de achterdeur verliet voor FC Porto. In Spanje en Engeland is men er inmiddels van overtuigd dat er zich momenteel ook bij Tottenham Hotspur een soortgelijk scenario voltrekt in de persoon van Dele Alli. Het eens zo geprezen toptalent van the Spurs komt er dit seizoen nog helemaal niet aan te pas en een vermeend moeizame relatie met Mourinho is hier volgens de berichten debet aan. Het Spaanse AS durft zelfs al zo ver te gaan om Alli om te dopen tot ‘de nieuwe Casillas’.

Door Robin Bruggeman

Alli gold jarenlang als de toekomstige topspeler van Tottenham, maar op 24-jarige leeftijd lijkt het erop dat de middenvelder voorlopig pas op de plaats moet maken. De Engelsman beleefde na een halfjaar op huurbasis bij Milton Keynes Dons te hebben gespeeld in het seizoen 2015/16 een stormachtige doorbraak bij de Londenaren. Met tien doelpunten en negen assists op zak werd hij voor deze voetbaljaargang door de Engelse spelersvakbond aangewezen als het Talent van het Jaar en ook in het seizoen 2016/17 viel Alli deze eer ten deel. Dat jaar was hij zelfs goed voor achttien goals en negen assists in de Premier League en het jaar erop kon hij met negen treffers en elf assists opnieuw prima statistieken overleggen. In de afgelopen twee seizoenen liep zijn speeltijd vanwege een aantal spierblessures echter significant terug en hiermee werden ook zijn statistieken minder. Met het instappen van Mourinho als opvolger van Mauricio Pochettino in november van het afgelopen jaar krijgt hij nu bovendien te maken met een manager die hem fel op de huid zit en er niet voor terugdeinst om grote namen voortijdig naar de kant te halen of helemaal niet op te stellen.

In de slotweken van het afgelopen seizoen moest Alli al genoegen nemen met minder speeltijd en deze lijn trekt zich voorlopig door. De 37-voudig international van the Three Lions kwam in de Premier League alleen nog maar in actie tegen Everton en in deze met 0-1 verloren seizoensopener werd hij door Mourinho halverwege naar de kant gehaald. In de daaropvolgende competitiewedstrijden tegen Southampton en Newcastle United ontbrak Alli helemaal in de selectie van Tottenham en afgelopen dinsdag was er tijdens het League Cup-treffen met Chelsea, waarin Mourinho een beroep deed op een aantal spelers die normaal gesproken geen basisplaats hebben, wederom geen plek voor Alli. Enkel in Europees verband kwam hij een uur in actie tegen FK Shkendija en donderdagavond mocht hij als invaller een helft meedoen tegen Maccabi Haifa.

In de Premier League kwam Alli dit seizoen alleen in actie tegen Everton in de seizoensopener.

‘Misschien denk je van binnen wel dat ik op moet rotten’

In de Engelse pers worden de ontwikkelingen in Noord-Londen inmiddels tot op het laatste detail uitgeplozen en de Amazon-documentaire All Or Nothing biedt hierbij een waardevol inkijkje hoe het eraan toegaat achter de normaliter gesloten deuren op de Hotspur Way Training Ground. Zo is te zien hoe Mourinho zich in zijn allereerste training als de nieuwe manager van de club meteen tot Alli richt: “Je bent f*cking lui. Ik ga je dicht op de huid zitten en daar heb je geluk mee. Daar heb je geluk mee, want het is goed als ik het op je voorzien heb.” Ook een opmerking op een persconferentie tijdens zijn eerste week als de trainer van Tottenham laat zien dat Mourinho meteen extra aandacht besteedde aan Alli: “Ik vroeg hem of hij Dele was of Dele’s broer. Hij vertelde mij dat hij Dele was. ‘Oké’, zei ik. ‘Speel dan als Dele.’”

Dat Mourinho niet alleen probeert om met harde woorden tot Alli door te dringen blijkt uit een gesprek dat de twee later face-to-face voeren op het kantoor van de coach. Hierin doet Mourinho juist een beroep op de intrinsieke motivatie van Alli: “Misschien denk je van binnen wel dat ik op moet rotten, maar ik moet je vertellen wat ik zie. Ik twijfel niet aan je potentieel. Ik heb je ongelooflijke dingen zien doen tijdens ongelooflijke wedstrijden. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat je je pieken en je dalen had. Er zit een enorm verschil tussen een speler met consistentie en een momentenvoetballer. Dat maakt het verschil tussen een top, topspeler en een speler met het potentieel voor de top”, vertelt Mourinho aan Alli.

“Je moet jezelf afvragen waarom je loopbaan is gelopen van MK Dons, Tottenham, de nationale ploeg… en dan bam! Waarom je, op het moment dat je de top hebt bereikt, je die ups en downs hebt. Ik weet niet of het te maken heeft met je manier van leven, of je op het ene moment een geweldige professional bent geweest en je op andere momenten het gevoel had dat je de party boy uit moest hangen. Daar heb ik geen idee van, jij bent de enige die dat kan weten. Ik ben nu 56 en gisteren was ik 20. De tijd vliegt. Ik denk dat je het op een dag zal betreuren wanneer je niet hebt bereikt wat je kan bereiken. Ik verwacht ook niet dat je elke wedstrijd de Man of the Match wordt. Ik verwacht niet dat je elke wedstrijd een doelpunt maakt. Ik wil je alleen vertellen dat je er spijt van gaat krijgen. Je moet meer van jezelf eisen. Ik zou niet degene moeten zijn die meer van je eist. Niemand anders. Jijzelf. Je zou meer van jezelf moeten eisen.”

‘Hoe vaak hebben we dit nou al gezien bij Mourinho?’

Alli heeft volgens veel fans en volgers van Tottenham al geruime tijd niet meer zijn beste spel laten zien en in de Engelse pers wordt erop gewezen dat de middenvelder, ondanks zijn duidelijke talent, slechts op heel specifieke manieren succesvol kan zijn. Alli moet eigenlijk alleen maar in de as van het veld als nummer tien worden gebruikt, waarbij hij geen echte spelmaker is maar juist iemand die diepgaat. Zodoende heeft hij ook vleugelspelers en een spits nodig die die ruimtes voor hem maken en als deze voorwaarden niet aanwezig zijn, wordt het lastig voor Alli om zijn beste spel op de mat te leggen. De manier van werken van Mourinho haalt bovendien niet in iedere speler het beste naar boven, zo onderstreept ook Gabriel Agbonlahor. De voormalig aanvaller van Aston Villa was na het enige Premier League-duel dat Alli tot nu toe speelde, de 0-1 nederlaag tegen Everton waarbij hij in de rust naar de kant werd gehaald, kritisch over de manier waarop Mourinho een van zijn potentiële sterspelers benadert: “Hoe vaak hebben we dit nou al gezien bij Mourinho? Hij kan spelers echt breken. Hij heeft dit gedaan bij elke club waar hij gewerkt heeft”, begon Agbonlahor bij talkSPORT.

“Bij Manchester United probeerde hij het te doen bij Paul Pogba en Luke Shaw. Ik heb het gevoel dat Dele Alli weleens zijn volgende doelwit zou kunnen zijn. Kijk wat hij heeft gedaan met Danny Rose. De hele verdediging was schandalig en hij is nog steeds de beste linksback van Tottenham. Ik heb het gevoel dat er iets gebeurd is tussen hem en Delle Alli. Van wat ik heb gehoord, was het niet eens de bedoeling dat hij tegen Everton in de basis zou beginnen. Volgens mij had Steven Bergwijn een migraineaanval tijdens de warming-up of voor de wedstrijd en begon Dele Alli daarom in de basis. Om hem er dan halverwege uit te halen, voelde een beetje als een belediging. Wat mij betreft had hij eerder Harry Kane en andere spelers eruit moeten halen dan Dele Alli. Er is daar iets anders aan de hand.”

Alli mocht donderdagavond als invaller een helft meedoen tegen Maccabi Haifa.

‘Word niet zoals ik’

Een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt wordt er aan de overkant van de Noordzee nog altijd druk gespeculeerd over een vertrek van Alli, al zal hier volgens The Guardian geen sprake meer van zijn. Hoewel Mourinho niet afwijzend tegenover een transfer staat, wil voorzitter Daniel Levy geen afscheid nemen van een van zijn blikvangers. Tottenham heeft volgens de berichtgeving zodoende een aanbieding van Paris Saint-Germain naast zich neergelegd om Alli dit seizoen voor een kleine twee miljoen euro te huren. Het is nu voor Alli de vraag hoe de rest van het net gestarte voetbaljaar er voor hem uit komt te zien. Donderdagavond kwam hij in de met 7-2 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa in de rust binnen de lijnen en nam hij met een zelf verdiende penalty uiteindelijk de laatste goal van zijn ploeg voor zijn rekening. Voormalig Liverpool-middenvelder Danny Murphy zag echter een andere Alli dan hij gewend is: “Die actie (waarbij hij tegenstander Bogdan Planic door de benen speelde, red.) waarmee hij de penalty versierde hoort bij zijn kwaliteiten. Hij is een straatvoetballer, je betaalt om dat soort dingen te zien. Maar hij leek zichzelf niet, het leek erop alsof het heel moeizaam ging. Ik denk dat het voor fysieke problemen zorgt als het mentaal niet helemaal goed zit. Wanneer je niet weet hoe de toekomst eruitziet, heeft dat ook invloed op je fysiek”, stelde hij bij Premier Sports.

Alli staat zodoende in de komende tijd voor de belangrijke keuze of hij de strijd aan wil gaan, of steeds verder wegkwijnt en uiteindelijk een van de vele talenten wordt die nooit helemaal aan de verwachtingen hebben voldaan. Tottenham reist zondagmiddag naar Old Trafford voor de kraker tegen Manchester United en het lijkt onwaarschijnlijk dat Mourinho tegen zijn oude werkgever een rol van betekenis in gedachten heeft voor Alli. De middenvelder krijgt dan ook een waarschuwing van Jamie O’Hara, die een jaar of vijftien geleden te boek stond als een groot talent, maar Tottenham uiteindelijk met stille trom verliet en inmiddels bij Billericay Town op het zesde niveau speelt: “Harry Redknapp heeft hetzelfde gedaan bij mij. Hij heeft me uit de selectie gegooid en geprobeerd mij een lesje te leren. Ik leerde mijn lesje echter niet en ben uiteindelijk via de achterdeur vertrokken. Datzelfde gebeurt met Dele Alli als hij niet luistert”, stelde O’Hara eerder deze week bij talkSPORT.

“Hij moet die focus terugvinden, voetballen, van social media wegblijven en weer een leider en een character worden in de kleedkamer. Er is echt iets mis als hij niet eens voor de League Cup wordt geselecteerd. Wanneer je jong bent denk je dat je alles weet en hij zal zoiets hebben van: ‘Ik word nu zo behandeld, ik heb meer dan vijftig doelpunten gemaakt in de Premier League, ik ben een topspeler.’ Maar wat hij niet doorheeft is dat ze hem echt proberen te helpen, ze proberen hem dat advies te geven omdat ze weten dat het talent er is. Als hij nu de juiste dingen doet, heeft hij nog steeds een geweldige toekomst voor zich liggen bij Tottenham Hotspur. Word geen Jamie O’Hara, die niet naar het advies luistert van mensen die ervaring hebben in de sport en daarna wegkwijnt.”