TOTO's tips: Onder Koeman herboren Barcelona wacht topwedstrijd tegen Sevilla

Ondanks dat Barcelona en Sevilla door verschillende omstandigheden later aan het seizoen begonnen, zijn beide ploegen uit de startblokken geschoten. Sterker nog, Barça en Sevilla zijn de enige teams die in LaLiga nog geen puntenverlies leden. Het Barcelona van trainer Ronald Koeman lijkt herboren na een seizoen zonder prijzen, terwijl Julen Lopetegui Sevilla in een onverslaanbare machine heeft weten om te toveren en recent nog een Europa League wist toe te voegen aan de prijzenkast. Een heuse topwedstrijd dus, waar wij in samenwerking met TOTO op vooruitblikken.

Met zes punten uit de eerste twee competitieduels en het doelsaldo 7-0 heeft Koeman het in Barcelona prima op orde. Het lijkt alweer jaren geleden dat Bayern München de vloer aanveegde met Barcelona (8-2), maar in werkelijkheid is dat nauwelijks vijftig dagen terug. Slechts een week daarna won Sevilla de Europa League-finale van Internazionale en kon het voor de zesde keer in de laatste vijftien jaar de op een na grootste prijs in het Europese clubvoetbal omhoog houden. Dat was lang niet zo verrassend, want de vorm van de club van Luuk de Jong was al maanden geweldig en dat is het nog steeds. De enige ploeg die Sevilla in de laatste 25 wedstrijden in alle competities wist te verslaan is Bayern München, dat daar overigens wel een verlenging voor nodig had. Van de overige 24 duels won Sevilla er 15 en werden er 9 gelijkgespeeld. Is er voor zondag eigenlijk wel een favoriet aan te wijzen?

Ansu Fati scoorde drie keer in de eerste twee duels van het seizoen en is gedeeld topscorer van de competitie. Lionel Messi staat pas op één treffer, die hij tegen Villarreal vanaf de stip maakte. Toch zullen de ogen van de fans zondagavond weer gericht zijn op hun aanvoerder. Messi scoorde al 29 keer tegen Sevilla in de competitie, vaker dan tegen elke andere ploeg. In Camp Nou is zijn gemiddelde tegen Sevilla zo mogelijk nog beter. In 1168 speelminuten maakte de Argentijn zeventien competitietreffers, ofwel één goal per 69 minuten. In vijf van de laatste twaalf edities van Barcelona – Sevilla waarin Messi in actie kwam liet hij het net zelfs meerdere keren bollen.

Ondanks dat Luuk de Jong niet onbetwist eerste spits is bij Sevilla (11 goals in 49 duels in alle competities), is de Nederlander een ware talisman voor de ploeg uit Andalusië. In de grote wedstrijden krijgt De Jong vaak het vertrouwen van trainer Lopetegui, iets wat hij dit kalenderjaar dubbel en dwars terugbetaalde. In de uitduels met Real en Atlético Madrid was hij al trefzeker, terwijl hij zijn ploeg zes weken geleden bijna eigenhandig naar de Europa League-titel kopte. Na goals in het Wanda Metropolitano en het Santiago Bernabéu zou hij maar wat graag in het Camp Nou scoren. In zijn twee voorgaande pogingen lukte hem dat niet, maar namens PSV scoorde hij in Eindhoven al wel tegen de Catalanen (1-2 in november 2018).

