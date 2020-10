LIVE! De loting voor de groepsfase van de Europa League

De loting voor de groepsfase van de Europa League staat op het punt van beginnen. Vanaf 13.00 uur wordt in het Zwitserse Nyon bekend welke clubs elkaar zullen tegenkomen in de poules. De Eredivisie is vertegenwoordigd door drie clubs: PSV, Feyenoord en AZ bereikten allemaal de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren zitten bij de loting in Pot 1, terwijl de andere Nederlandse deelnemers in Pot 3 zijn beland. De loting is live te volgen in dit liveblog.

De volledige potindeling is vandaag als volgt:

Pot 1: Arsenal (Eng), Tottenham Hotspur (Eng), AS Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Bayer Leverkusen (Dui), Villarreal (Spa), CSKA Moskou (Rus), Sporting Braga (Por), AA Gent (Bel), PSV (Ned), Celtic (Sch)

Pot 2: Dinamo Zagreb (Kro), Sparta Praag (Tsj), Slavia Praag (Tsj), Ludogorets (Bul), Young Boys (Zwi), Rode Ster Belgrado (Ser), Rapid Wien (Oos), Leicester City (Eng), Qarabag FK (Aze), PAOK Saloniki (Gri), Standard Luik (Bel), Real Sociedad (Spa)

Pot 3: Granada (Spa), AC Milan (Ita), AZ (Ned), Feyenoord (Ned), AEK Athene (Gri), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers FC (Sch), Molde FK (Noo), TSG Hoffenheim (Dui), LASK (Oos), Hapoel Beer-Sheva (Isr), CFR Cluj (Roe)

Pot 4: Zorya Luhansk (Oek), Lille OSC (Fra), OGC Nice (Fra), NK Rijeka (Kro), Dundalk (Ier), Slovan Liberec (Tsh), Royal Antwerp (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberger AC (Oos), Omonia Nicosia (Cyp), CSKA Sofia (Bul)