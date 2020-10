FIFA 21 ratings: Ajax hofleverancier in beste Eredivisie-elftal

Ajax heeft volgens velen op papier de beste selectie in de Eredivisie en dat blijkt ook uit de ratings in FIFA 21. Wanneer we het beste Eredivisie-elftal samenstellen in een 4-3-3-formatie komen liefst zeven spelers in dienst van Ajax naar voren. De overige vier spelers dragen het shirt van AZ, Feyenoord en PSV. Arjen Robben is de opvallende afwezige; de routinier moet genoegen nemen met een plek op de bank.

André Onana mag zich de beste keeper van de Eredivsie noemen, zo oordeelt EA Sports. De Kameroense sluitpost van Ajax heeft een overall rating van 84, waardoor hij tot de top twintig keepers ter wereld behoort in het spel. Marco Bizot van AZ is de op een na beste keeper in de Eredivisie; met een rating van 79 komt hij niet in de buurt van de kwaliteiten van de Ajax-doelman. Lars Unnerstal van PSV is met een rating van 77 de derde Eredivisie-keeper. De Duitser blijft Justin Bijlow (76) nipt voor.

Op de rechtsbackpositie mag Denzel Dumfries de beste van de Eredivisie noemen. De aanvoerder van PSV heeft een rating van 79 en troeft daarmee onder meer Jonas Svensson (78), Noussair Mazraoui (77) en Sean Klaiber (76) af. Op de linksbackpositie mag Nicolás Tagliafico zich met een rating van 84 met afstand de beste noemen. Hij behoort in FIFA 21 ook tot de tien beste linksbacks ter wereld. Daley Blind, die bij Ajax doorgaans als centrumverdediger speelt maar ook als linkervleugelverdediger uit de voeten kan, volgt de Argentijn op de tweede plaats met een rating van 82. PSV-aankoop Philipp Max (79) is terug te vinden op de derde plaats, Ajacied Lisandro Martínez (78) is de nummer vier.

Het centrum van de achterhoede wordt gevormd door Marcos Senesi en Daley Blind. Laatstgenoemde kan ook als controlerende middenvelder uit de voeten, maar omdat hij bij Ajax de vaste naam is in het hart van de verdediging staat hij in deze opstelling als linker centrale verdediger. Feyenoord-mandekker Senesi is met een rating van 77 op papier nog niet van het niveau van Blind, maar met een potentie van 84 is er nog veel ruimte voor verbetering. Perr Schuurs komt met een rating van 75 nog tekort voor deze positie in dit elftal, net als Feyenoord-aanwinst Uros Spajic (75) en Nick Viergever van PSV (75).

De beste Eredivisie-opstelling in FIFA 21 in een 4-3-3-formatie.

In dit elftal wordt met de punt naar voren gespeeld, waardoor er ruimte is voor twee controlerende middenvelders. Aan de rechterkant vinden we Teun Koopmeiners terug. De Nederlands jeugdinternational is de enige speler van AZ in deze opstelling en krijgt een rating van 78. Naast hem staat Lisandro Martínez opgesteld met dezelfde rating. Het tweetal krijgt de voorkeur boven onder anderen Fredrik Midstjö (78), Edson Álvarez (76), Leroy Fer (76), Pablo Rosario (75), Jorrit Hendrix (75) en Adam Maher (75). De rol van nummer tien wordt ingenomen door Quincy Promes. Sinds het vertrek van Donny van de Beek naar Manchester United heeft Erik ten Hag gekozen voor de Oranje-international op deze positie. Promes heeft een rating van 82 en blijft spelers als Mohamed Ihattaren (77) en Joey Veerman (75) ver voor.

Op de rechtsbuitenpositie staat Steven Berghuis, een van de twee Feyenoorders in deze opstelling. De captain van de Rotterdammers heeft een rating van 81. Antony (79) en Calvin Stengs (78) komen tekort. Robben, met een rating van 80, wordt in het spel aangemerkt als een rechtshalf (RM) of een aanvallende middenvelder (CAM), waardoor hij buiten de boot valt. David Neres is met een rating van 80 terug te vinden op de linkerflank. De Braziliaanse buitenspeler kan zowel als rechts als links uit de voeten en troeft op links onder anderen Oussama Idrissi (77), Eljero Elia (76) en Luis Sinisterra (75) af.

Dusan Tadic is de spits in dit FIFA 21-elftal. De Servische aanvoerder van Ajax heeft een rating van 83 en behoort daarmee tot de beste voetballers uit de competitie. Eran Zahavi (81), Donyell Malen (78), Myron Boadu (75) en Nicolai Jörgensen (74) kunnen niet aan de Ajax-aanvaller tippen. Zodoende levert Ajax liefst zeven spelers aan dit team.