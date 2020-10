José Mourinho: ‘Wat Steven Bergwijn heeft gedaan, is onmenselijk’

José Mourinho is lyrisch over de inzet van zijn pupillen bij Tottenham Hotspur. De Premier League-club bereikte donderdagavond het hoofdtoernooi van de Europa League na een 7-2 overwinning op Maccabi Tel Aviv; drie dagen eerder won Tottenham Hotspur via een strafschoppenserie van Chelsea in de achtste finale van de EFL Cup. Het drukke speelschema is een aanslag op de spelers, beseft Mourinho.

Drie van spelers stonden in beide wedstrijden negentig minuten op het veld. Zij worden na de zege op Maccabi uitgelicht door Mourinho. "Wat Eric Dier, Steven Bergwijn en Toby Alderweireld hebben gedaan, is onmenselijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat het onmogelijk is om te doen wat zij doen; iedere sportwetenschapper weet dat", stelt de Portugese manager in gesprek met Sky Sports. "Het zou niet toegestaan moeten zijn om 180 minuten te voetballen in drie dagen tijd."

"Maar deze drie jongens hebben het gedaan. Ik weet dat andere spelers ook aan hun limiet zaten. Omdat we een sterke selectie hebben, met veel verschillende mogelijkheden, konden we deze situatie toch het hoofd bieden", vervolgt Mourinho. "We zijn erin geslaagd om twee keer verder te gaan in een knock-outfase, in de EFL Cup en de Europa League, maar we hadden ook zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Job done. Ik ben er heel blij mee."

Bergwijn speelde een sterke wedstrijd tegen Maccabi, die hij bekroonde met twee assists. Lucas Moura kopte raak na een corner van de buitenspeler, waarna hij met een goede actie aan de linkerflank ook een treffer van Harry Kane voorbereidde. Overigens uitte Mourinho eerder deze week al zijn bezorgdheid over het drukke schema: hij riep bondscoaches van nationale ploegen op om de spelers van Tottenham Hotspur zoveel mogelijk te sparen. "Het kan erg gevaarlijk zijn ze zoveel te belasten", waarschuwde Mourinho.