Mike Verweij: ‘Hij wil graag en is bereid om heel veel geld in te leveren’

Ajax hoopt zich voor het einde van de transferperiode nog te versterken met één speler. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf moet dat wel Davy Klaassen zijn en is de kans op een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA groot. “Ajax richt de pijlen volle bak op Davy Klaassen. Daarover wordt onderhandeld en voor dinsdag moet Klaassen speler van Ajax zijn”, vertelt de journalist op de website van het dagblad.

“Klaassen wil graag en is ook bereid om heel veel geld in te leveren”, verzekert Verweij. De middenvelder maakte medio 2018 de overstap van Everton naar Werder, waar hij naar verluidt voor 3,5 miljoen euro per jaar op de loonlijst staat. “Hij wil weg uit Bremen en gewoon naar Ajax toe.”

“Ik ga ervan uit dat we met deze selectie het seizoen ingaan. Maar tot 6 oktober kun je dat nooit met zekerheid vaststellen. Ik ga ervan uit dat dit de kleedkamer is, hopelijk nog met één inkomende transfer”, gaf Erik ten Hag donderdagavond tijdens een persconferentie aan. Hij kreeg vervolgens een vraag over de eventuele komst van Klaassen. “Dat zou Klaassen kunnen zijn. Als we nieuws hebben, dan melden we dat. We hebben meerdere ijzers in het vuur. Dat hoeven we jullie niet altijd te vertellen. De selectie is, zoals hij nu is, in balans. Maar je kijkt altijd of je je kan versterken.”





Het eerste bod van Ajax op Klaassen, dat werd afgewezen door Werder Bremen, bedroeg volgens BILD zeven miljoen euro plus vijf miljoen euro aan variabelen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax gaat zich spoedig in het Weser-Stadion melden met een nieuw bod, of heeft dat mogelijk al gedaan. Volgens de doorgaans goed ingevoerde krant wil Ajax een vast bedrag van circa negen miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen aanbieden.

De coronacrisis heeft Werder Bremen dertig miljoen euro heeft gekost en de club kan een transfersom voor Klaassen daarom goed gebruiken. Bovendien is het vrij stil rondom Milot Rashica, een speler die Werder volgens eerdere berichtgeving circa twintig miljoen euro kan opleveren. De stilte in het 'transferpoker' rond de ex-aanvaller van Vitesse doet Werder beseffen dat een vertrek van Klaassen wellicht de enige manier is om in de laatste dagen alsnog inkomsten te genereren.