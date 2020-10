FIFA 21 ratings: Matthijs de Ligt net naast podium beste spelers Onder-21

Wie van plan is om in FIFA 21 te gaan bouwen aan een jong team met veel potentie, doet er goed aan om te kiezen voor de spelers die in onderstaande lijst zijn opgenomen. Kylian Mbappé is onder alle jongelingen de grootste ster en kijkend naar zijn ratings in FIFA 21 lijkt EA Sports het daar volledig mee eens te zijn. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft een overall rating van 90 en behoort daarmee tot de beste spelers in de populaire voetbalgame.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden een jaartje ouder en intussen dient een nieuw generatie zich aan. Mbappé is een van de namen die de komende jaren naar verwachting hoge ogen gaat gooien. De voormalig speler van AS Monaco heeft al een wereldtitel op zijn naam staan met de nationale ploeg van Frankrijk en vorig seizoen speelde hij een belangrijke rol in het behalen van de Champions League-finale met PSG. In de eindstrijd bleek Bayern München met 0-1 te sterk.

Liverpool-back Trent Alexander-Arnold (21) en Borussia Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (20) staan naast Mbappé op het podium met ratings van 87. Het tweetal mag zich ondanks hun jonge leeftijd al volwaardig Engels international noemen. Alexander-Arnold en Sancho houden Matthijs de Ligt net van het podium af. De 21-jarige Oranje-international van Juventus is met een rating van 85 de op drie na beste talent in FIFA 21. Wel mag hij zich de beste centrumverdediger tot en met 21 jaar noemen in het spel.

Borussia Dortmund, Chelsea en Real Madrid zijn het beste vertegenwoordigd in onderstaande lijst. De drie Europese topclubs leveren drie talenten in de lijst van EA Sports. Opvallend: geen enkele speler van Barcelona is opgenomen in deze lijst, ondanks dat de zeventienjarige Ansu Fati vorig seizoen zijn grote doorbraak beleefde en zich inmiddels al Spaans international noemen. De buitenspeler heeft gezien zijn leeftijd echter nog wel genoeg jaren te gaan om zich in dit selecte gezelschap te voegen.

De 25 beste talenten in FIFA 21