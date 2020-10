Eran Zahavi: ‘Ik ben nu een van de gelukkigste mensen van Europa’

PSV stelde donderdag deelname aan de Europa League veilig. In Trondheim won het team van Roger Schmidt de beslissende play-offwedstrijd tegen Rosenborg BK met 0-2, waarbij Eran Zahavi bij zijn debuut een hoofdrol vervulde met een doelpunt en een assist. De aanwinst kopte na dik twintig minuten de 0-1 binnen en bereidde na rust de 0-2 van Cody Gakpo voor. “Ik ben nu een van de gelukkigste mensen van Europa.”

“Ik ben heel blij met mijn eerste wedstrijd voor PSV”, vertelde Zahavi via de officiële kanalen van PSV. “We hebben goed gespeeld en voor iedere bal gevochten. Ik denk dat we deze overwinning hebben verdiend. "Voor mij is ieder doelpunt belangrijk. Zelfs tijdens de training is het belangrijk om te scoren, maar het blijft belangrijker dat het iets oplevert.”

Schmidt was na afloop zeer goed te spreken over de prestatie van PSV. “Er lag veel druk op deze wedstrijd en daar is de ploeg uitstekend mee omgegaan. We willen ons ontwikkelen en deze stap was daarvoor cruciaal”, werd de trainer door het Eindhovens Dagblad geciteerd. “We hebben goed verdedigd, omgeschakeld en kansen gecreëerd. En gescoord.”

“Zahavi maakte in het verleden al veel goals en daarom hebben wij hem ook naar PSV gehaald", benadrukte de trainer van PSV. "Hij is ook een echte teamspeler, met enorme eerzucht. Dat draagt hij over op de ploeg. Eran wil winnen en goals maken, maar ik wil ook Donyell Malen complimenteren. Hij heeft zich heel nuttig gemaakt voor de ploeg en hard gewerkt.”

PSV had de play-offs vorige week bereikt door in de derde voorronde simpel af te rekenen met het Sloveense NS Mura (1-5). De Eindhovenaren kwamen vorig jaar ook uit in de Europa League en strandden toen in de groepsfase. PSV komt door enkele verrassende resultaten in de play-offs niet in Pot 2 maar in Pot 1 en ontloopt dus op papier sterke tegenstanders als Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma en Napoli.