Dest is vandaag niet bang voor ‘een Dembélé’ bij presentatie in Camp Nou

Sergiño Dest rondde donderdag zijn transfer naar Barcelona af. Ajax ontvangt ruim 21 miljoen euro voor de rechtsback, die een contract tot medio 2025 heeft getekend bij de club van trainer Ronald Koeman en vrijdag zal worden gepresenteerd in het Camp Nou. De drievoudig international van de Verenigde Staten is absoluut niet bang dat hij bij zijn presentatie in het stadion een flater zal slaan.

In de voorbije jaren kregen spelers als Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite en Paulinho het niet voor elkaar om tijdens hun presentatie bij Barcelona de bal een paar keer simpel hoog te houden. Met name Dembélé zette zich behoorlijk voor schut terwijl de camera’s aan het draaien waren. De beelden van de Fransman worden nog altijd gretig bekeken. “Haha, nee natuurlijk ben ik daar niet bang voor”, vertelt Dest vrijdag in De Telegraaf. “Ik ben sowieso nooit zenuwachtig en hooghouden kan ik wel.”

Dest is zelfverzekerd over het nieuwe avontuur in zijn nog prille loopbaan. “Uit het rugnummer 2 dat ik heb gekregen, spreekt veel vertrouwen. De club ziet in mij de nieuwe rechtsback. Natuurlijk is er stevige concurrentie, maar ik hoop zo snel mogelijk een vaste basisplek te kunnen veroveren. Daar ga ik alles aan doen. Ik moet gewoon hard werken en het zelf afdwingen. Ik denk dat ik met mijn drive, snelheid en loopvermogen aan de rechterkant voor extra dreiging kan zorgen voor het team.”

De precieze transfersom van Dest is 21.230.000 euro en dat bedrag kan door bonussen nog met vijf miljoen euro oplopen. De rechtsback heeft een vertrekclausule van vierhonderd miljoen euro in zijn vijfjarige verbintenis bij Barcelona staan. Dest moet lachen als hij nadenkt over de samenwerking met Lionel Messi, van kleins af aan zijn idool. “Ik vind hem de beste speler aller tijden, dus lijkt het me prachtig met hem samen te spelen. Voor hem ren ik de longen uit m’n lijf hoor, haha.”

Dest voor het eerst in Camp Nou: 'Wauw.....'

Dest dacht tot twee weken geleden dat hij voor Bayern München zou gaan spelen. Door de situatie in het voetbal vanwege de coronacrisis duurde het echter lang voordat Bayern kon doorpakken. “Opeens meldde Barcelona zich bij Ajax. Dat veranderde de situatie. Het zijn allebei zulke mooie clubs… Daar wil je allebei graag voor spelen.” De aanwezigheid van Nederlanders als Koeman, Frenkie de Jong, Alfred Schreuder en Patrick Kluivert vindt Dest prettig. “Dat is zeker een voordeel. Ik moet bij een nieuwe club mijn weg vinden. En dan is het fijn als mensen die je kennen en waarmee je in je eigen taal kunt spreken, je daarbij helpen.”