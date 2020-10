Valentijn Driessen: ‘Ajax zou die vier miljoen euro moeten terugbetalen’

Ajax heeft in het boekjaar 2019/20 een nettowinst van 20,7 miljoen euro geboekt, het operationele verlies bedraagt 3,1 miljoen euro, zo bleek uit de jaarcijfers die dinsdag werden gepubliceerd. Het boekjaar 2018/19 ging, met een operationele winst van ruim 34 miljoen euro, nog de boeken in als een van de beste van deze eeuw, maar door de coronacrisis zijn er in de voetballerij harde financiële klappen gevallen. Valentijn Driessen is van mening dat Ajax geen gebruik zou moeten maken van de NOW-regeling, de loonbijdrage van de overheid aan door corona geraakte bedrijven.

“Sterker, de club zou het ontvangen bedrag van vier miljoen euro moeten terugbetalen. Zoiets zou Ajax sieren”, zo benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. “Met zo’n signaal maak je een geweldig gebaar naar de maatschappij, in plaats van over de rug van de samenleving je winstcijfers op te poetsen. De club heeft recht op de NOW-bijdrage; nergens staat dat je ook je recht moet halen. Helaas nemen de directie en rvc van Ajax deze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet en voelt de club zich niet moreel verplicht af te zien van de NOW-regeling.”

Driessen wijst erop dat Ajax een deel van de winst door de transferinkomsten toevoegt aan de post algemene reserves en die post is mede bestemd voor onvoorziene calamiteiten als een pandemie. “Het argument dat Ajax geen geld aan fans, partners en sponsors kan vragen als het zelf niet de maximale mogelijkheden (NOW-regeling) benut om de eigen broek op te houden, is niet steekhoudend. Zeker als vervolgens de belastingbetaler ervoor opdraait.” De chef voetbal van het dagblad stelt dat Ajax nog eens 1,7 miljoen euro extra uit de staatsruif zou hebben ontvangen als men niet voor NOW-kantoorvariant had gekozen, een bijdrage voor het kantoorpersoneel en niet voor de werknemers bij de voetbaltak.

Het is onduidelijk of PSV, AZ en Feyenoord de NOW-bijdrage wel zullen terugbetalen als ze zwarte cijfers schrijven over het coronaseizoen, daar de clubs de jaarrekening nog niet hebben gepresenteerd. Driessen benadrukt tegelijkertijd dat het niet fair is dat Ajax wordt weggezet als graaiers en geldwolven. “Ajax draagt van alle clubs de meeste euro’s bij aan de veranderagenda en het solidariteitsfonds en betaalt een aanzienlijk bedrag om met Jong Ajax in de Eerste Divisie te mogen spelen.”

De kans is groot dat veel profclubs aanspraak maken op de tweede verlenging van de NOW-regeling voor de periode van oktober 2020 tot en met juni 2021. Driessen hoopt dat Ajax hiervan afziet en wijst directeur Edwin van der Sar erop dat de club ‘in deze tijd van maatschappelijk verantwoord ondernemen’ juist een goede beurt voor zichzelf en als vaandeldrager van het Nederlandse profvoetbal voor de hele bedrijfstak kan maken. “Komt er uit Amsterdam geen restitutie van de vier miljoen euro van de eerste NOW-bijdrage, zie dan in ieder geval af van de miljoenen euro’s van de belastingbetaler in de volgende termijn van de NOW-regeling. Ook wetende dat de teller van de UEFA-inkomsten voor het huidige seizoen alweer op zo’n plus veertig miljoen euro bruto staat.”

De omzet was in het afgelopen boekjaar ruim 162 miljoen euro en dat is ruim 37 miljoen euro lager dan vorig jaar, door lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus. Aan transfers verdiende Ajax zongeveer 84 miljoen, voornamelijk door de transfers van Matthijs de Ligt (Juventus) en Kasper Dolberg (OGC Nice). De vergoedingssommen voor Donny van de Beek (Manchester United), Hakim Ziyech (Chelsea) en Sven Botman (Lille) gaan mee in het huidige boekjaar, waarin Ajax verlies verwacht te maken.

Het totaal eigen vermogen van Ajax is met 18,8 miljoen euro gestegen en bedraagt nu 228,8 miljoen. Ajax keert geen dividend aan de aandeelhouders uit. Dat komt mede omdat de club uit Amsterdam een beroep heeft gedaan op de NOW-regeling, vanwege het coronavirus. In deze situatie is het niet toegestaan dividend uit te keren.