Ronald Koeman verdedigt Carlos Cerro del Grande: ‘Het is soms moeilijk’

Ronald Koeman prijst zich gelukkig met de start van Barcelona aan LaLiga. De Spaanse topclub won donderdagavond met 0-3 bij Celta de Vigo en dat betekent dat de Catalanen, na de eerdere 4-0 overwinning op Villarreal, na twee speeldagen nog geen puntenverlies hebben geleden. De Nederlander, die zich nu kan opmaken voor een thuisduel met Sevilla op zondag, sprak na afloop van de ontmoeting over onder meer de rode kaart voor Clément Lenglet, de reserverol van Ousmane Dembélé en de Champions League-loting.

“Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan”, vertelde Koeman na de zege. “Ik ben trots op het team. We hebben hard gewerkt en gedisciplineerd gespeeld. Zelfs met een man minder creëerden we de beste kansen om te scoren en daar ben ik erg blij om.” Koeman betreurde de tweede gele kaart voor Lenglet in de 42e minuut, maar de rust was tegelijkertijd een belangrijk moment. “Ik kon met het team praten over hoe we met een man minder moesten spelen. Het 4-4-1-systeem stond heel compact op het veld en ik denk dat we in dat opzicht het hartstikke goed hebben gedaan. Ik ben trots op de manier waarop we deze overwinning hebben afgedwongen. Dit was een verdiend resultaat.”

Vlak voor aanvang van de tweede helft voerden Lionel Messi, Gerard Piqué en Carlos Cerro del Grande onder toeziend oog van Koeman in de spelerstunnel een ietwat intens gesprek over de rode kaart voor Lenglet. De arbiter deed vervolgens bij Messi voor hoe de verdediger een overtreding op Denis Suárez had gemaakt. “Je kan erover discussieren of het een overtreding is, ik denk van wel, maar je kan er ook over discussieren of het een kaart waard is, in de wetenschap dat hij er al eentje op zak had”, vervolgde Koeman. “Het was een zware straf, maar het werk van een scheidsrechter is soms moeilijk. Het was belangrijk dat we niet bleven klagen over het moment maar juist spraken over hoe we met een man minder tot de rust moesten spelen. Dat was ook de sleutel naar de overwinning: voetballen met discipline én het hebben van spelers voorin die het verschil kunnen maken.”

Koeman is blij met de goede start van Barcelona. “Ja, we zijn goed bezig. Deze resultaten zijn in ons voordeel en nu moeten we hard blijven werken. We kunnen veel wedstrijden winnen.” Fati was tegen Villarreal goed voor twee goals en opende in Balaidos de score. Ook Messi liet een goede indruk achter. “Ze hebben allebei heel goed gespeeld, heel het elftal. Leo heeft ook zonder bal heel veel gedaan en dat is een belangrijke factor.” Voor Ousmane Dembélé zat er dit keer geen speeltijd in: de Fransman, die met Manchester United in verband wordt gebracht, mocht tegen Villarreal twintig minuten voor tijd invallen voor Fati, maar in Vigo bleef hij negentig minuten op de bank.

Het was geen signaal richting Dembélé dat het uitzicht op speeltijd gering zal zijn, zo benadrukte Koeman. “Nee, absoluut niet. Als je op zo’n manier denkt, denk ik dat je een speler ook niet moet selecteren. Ousmane zat bij de wedstrijdselectie. Bij een stand van 0-1 in de tweede helft zag ik dat spelers vermoeid raakten en ik denk dat zowel Pedri als Trincao in defensief opzicht meer te bieden heeft dan Dembélé. Dat was de voornaamste reden.” Koeman ging ook vergelijkingen met vorig seizoen uit de weg. Liefst zeven basiskrachten in Vigo waren in augustus ook van de partij toen Bayern München met 2-8 van de Catalanen won. “Wie ben ik om te praten over wat er afgelopen seizoen is gebeurd”, benadrukte hij.

“Ik ben alleen in dit seizoen geïnteresseerd. Vanaf dag één heb ik hongerige voetballers gezien, voetballers met revanchegevoelens. Revanche in de zin van dat een dergelijk seizoen niet herhaald mag worden. Ze werken hard, ze trainen nog harder en met nog meer intensiteit. Je speelt zoals je traint en je ziet dat ze fysiek er goed aan toe zijn. We zijn er beter aan toe dan menigeen zou denken.” Koeman was tot slot tevreden over de loting voor de groepsfase van de Champions League. “Ik denk dat we blij mogen zijn. Barcelona en Juventus zijn de twee beste teams van de groep, al zullen we het moeten laten zien. We willen en moeten een ronde verderkomen en onze tegenstanders respecteren.” Dynamo Kiev en Ferencvaros completeren Groep H.