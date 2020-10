De verstikkende druk van Frenkie de Jong bij Barcelona maakt indruk

De start van Barcelona onder Ronald Koeman in LaLiga mag er zijn. Vier dagen na de klinkende overwinning op Villarreal (4-0) had de Catalaanse club donderdagavond ook relatief weinig moeite met Celta de Vigo, dat nota bene ruim een helft met een man meer op het veld stond na een tweede gele kaart voor Clément Lenglet in de 42e minuut: 0-3. Koeman koos in Galicië voor hetzelfde systeem en dezelfde spelers als zondag, met Frenkie de Jong en Sergio Busquets als controleurs in een 4-2-3-1-systeem. De kranten in Spanje zijn in de uren na de ontmoeting mogelijk nóg lovender over de Oranje-international dan afgelopen zondag.

De Jong krijgt van Sport een zeven als beoordeling. “Hij begrijpt tot in de perfectie wat er van hem wordt gevraagd. Niet alleen biedt de Nederlander zich aan en vergemakkelijkt hij het spel, door snelheid aan de bal te geven, ook zorgt hij met zijn bewegingen voor een verstikkende druk bij de tegenstander. Niet alles wordt met een bal gedaan”, zo klinken de lovende woorden van de Catalaanse sportkrant, die verbetering zag bij Sergio Busquets ten opzichte van het duel met Villarreal. Ook de Spanjaard ontving een zeven. “Hij positioneerde zich dusdanig op het veld dat hij altijd de bal kon krijgen en daarmee een oplossing voor zijn teamgenoten was. Hij maakte juiste keuzes en speelde de bal goed rond. Ook leverde hij een grote bijdrage in het drukzetten op Celta. Fantastisch.”

Marca was zondag nog lovend over De Jong, maar houdt zich dit keer enigszins in. “De druk van Celta betekende dat hij moeite had om in de wedstrijd te komen”, analyseerde de sportkrant uit Madrid. “Ze zorgden ervoor dat hij het moeilijk had, maar uiteindelijk speelde hij een goede wedstrijd en nam hij Barcelona bij de hand.” Ook Busquets hoeft niet op een lading complimenten te rekenen. “Voor Celta was het duidelijk: er moest absoluut worden voorkomen dat Barcelona via De Jong of Busquets eruit zou komen. Busquets was minder briljant dan andere keren, maar haalde een goed niveau.”

Wauwwww, deze pass van Frenkie de Jong maakt Sierd de Vos helemaal wild ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 1 oktober 2020

“De Jong voelt zich belangrijk onder Koeman en verkeert momenteel in vorm”, valt er bij Mundo Deportivo te lezen. “Hij stond het zichzelf toe om met de buitenkant een weergaloze pass op Antoine Griezmann te geven. Bij veel acties spatte de klasse ervan af.” De Catalanse krant zag net als Sport een betere Busquets. “Hij bleef in de basiself en met zijn ervarenheid was hij een meerwaarde op het middenveld. In tegenstelling tot afgelopen zondag, toen hij in de beginfase veel balverlies leed, was hij veel preciezer in de passing.”

Journalist Javier Miguel van AS was behoorlijk onder de indruk van De Jong. “ Completísimo”, doelde hij op het complete spel van de Nederlander. “Alles wat De Jong doet, heeft een reden. Hij doet alles zo gemakkelijk dat het soms lijkt alsof hij in de patio van zijn huis of op een dorpsplein aan het spelen is. Zijn capaciteit om het spel te verdelen, zich aan te bieden aan zijn ploeggenoten, naar hartenlust te combineren en linies te kunnen doorbreken is ongekend. De Jong heeft dankzij de komst van Koeman en de introductie van een systeem met twee controleurs opnieuw het levenslicht gezien.”

Ook Busquets heeft baat bij het 4-2-3-1-systeem van Koeman, zag Miguel. “Hij voelde zich als een vis in het water, met ook nog eens een speler die in zijn rug speelde. Ook Busquets doorbrak de linies met passes die meer weg hadden van penseelstreken. Het lijkt erop dat hij nu in een systeem speelt waar hij het defensief minder zwaar heeft en meer steun voelt.” Bij ElDesmarque krijgen De Jong en Busquets respectievelijk een zeven en een zes. “Groei”, zo wordt de wedstrijd van de Nederlander samengevat. “Tegen Villarreal speelde De Jong al heel goed, maar tegen Celta, vooral in de eerste helft, oogde hij veel losser en leek het of hij veel meer zelfvertrouwen heeft. Dit systeem kan De Jong ontzettend veel helpen.”

ElDesmarque zag hoe Busquets er dit keer wel in slaagde om enigszins zijn niveau te halen. “Na een grijs optreden naast De Jong tegen Villarreal toonde hij verbetering in Vigo. Hij voelde zich meer op zijn gemak, zette de lijnen uit en het lijkt erop dat hij nu zijn nieuwe rol begint te begrijpen.” Bij El Periódico krijgt zowel De Jong als Busquets een zeven. El Pais staat vooral stil bij het feit dat opeens vanuit het relatieve niets een ‘modern’ en ‘vitaal’ Barcelona is geboren. “El Barcelona se moderniza ante el Celta”, luidt de titel van het wedstrijdverslag, oftewel: Barcelona moderniseert zich tegen Celta. “Rondom de bal heeft Barcelona de rust maar ook het leven gevonden na de storm door de begrafenis in Lissabon”, verwijst de kwaliteitskrant naar de rampzalige 2-8 nederlaag tegen Bayern München.

“Ansu Fati was in Vigo net zo doorslaggevend als tegen Villarreal. Het team dat zondag in zijn eigen stadion uithaalde won nu op een plek waar sinds 2015 tegenslag op tegenslag volgde. Er is een elftal geboren dat veel moderner en vitaler is, en ook met meer karakter, winnaarsmentaliteit en ambitie, vooral in de persoon van Fati. Bij het oude Barcelona is nu ruimte gemaakt voor voetbal en energie: een serieus elftal met Koeman en een levendig elftal met Fati.”