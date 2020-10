AC Milan plaatst zich pas na 24 strafschoppen voor Europa League

AC Milan heeft zich donderdagavond met de grootst mogelijke moeite voor de groepsfase van de Europa League weten te plaatsen. I Rossoneri kwamen nog wel op voorsprong tegen Rio Ave, maar hadden uiteindelijk een strafschop in de laatste minuut van de verlenging nodig om een 2-2 gelijkspel af te dwingen. In de daaropvolgende penaltyreeks werden maar liefst 24 strafschoppen genomen voordat doelman Gianluigi Donnarumma de beslissende redding kon maken.

Milan kon tegen de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Liga NOS geen beroep doen op de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic en Ante Rebic en met een aanval bestaande uit Samu Castillejo, Daniel Maldini en Alexis Saelemaekers hadden i Rossoneri moeite om aanvallend een vuist te maken. Het duurde dan ook tot vijf minuten na de rust voordat Milan zijn eerste goede kans kreeg en toen was het door toedoen van Saelemaekers ook meteen raak. De Belg kreeg de bal na een afgeslagen corner op de rand van de zestien voor zijn voeten en zijn schuiver was Pawel Kieszek te machtig.

Milan leek daarmee op rozen te zitten, maar een kleine twintig minuten voor tijd stond het door een knal via de onderkant van de lat door Francisco Geraldes opeens weer gelijk. In het restant van de officiële speeltijd werd er vervolgens niet meer gescoord, waarna het in de eerste minuut van de verlenging wel raak was toen Dala Gelson de bal met een gelukje meekreeg via Franck Kessié en Gianluigi Donnarumma in de verre hoek kansloos liet.

24 penalty's. ? De dramatische penalty van Gianluigi Donnarumma. Deze strafschoppenserie is niet te beschrijven, dus kijk maar gewoon. ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 1 oktober 2020

De Italianen moesten zodoende in de achtervolging en kregen in het restant van de verlenging een aantal kansen om de boel recht te trekken. Een vrije trap van Ismaël Bennacer werd echter door Kieszek onder de lat vandaan geplukt en ook Theo Hernández had vijf minuten voor het einde van de wedstrijd geen geluk toen hij een rebound recht op de doelman schoot. In minuut 120 zat het Milan echter toch nog mee toen Toni Borevkovic de bal in de zestien met de hand toucheerde. De verdediger moest met een tweede gele kaart inrukken en Hakan Calhanoglu bracht zijn ploeg op de valreep nog langszij.

In de beslissende strafschoppenreeks bleef het razend spannend. De eerste veertien penaltynemers waren allemaal trefzeker voordat Lorenzo Colombo zijn poging hard over schoot. Rio Ave kreeg daarmee de kans om de overwinning te pakken, maar Nelson Monte zag zijn penalty via twee palen weer uit het doel caramboleren. Na een treffer van Rafael Leão dacht Donnarumma de inzet van Ivo Pinto vervolgens te keren, maar de bal eindigde via de doelman alsnog in het doel. De beide keepers schoten hun inzet daarna over het doel, waarna er opnieuw begonnen werd. Bennacer was ditmaal echter niet trefzeker en ook Geraldes trof de paal. Na een tweede gemaakte penalty van Simon Kjaer was het uiteindelijk de redding van Donnarumma op de strafschop van Aderlan Santos die de wedstrijd besliste.