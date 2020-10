Barcelona en Ronald Koeman winnen met tien man van angstgegner

Barcelona en Ronald Koeman hebben donderdagavond ook wedstrijd nummer twee in LaLiga in winst omgezet. Vier dagen na de 4-0 overwinning op Villarreal zegevierden de Catalanen ook bij Celta de Vigo dankzij wederom een treffer van Ansu Fati, die al twee keer tegen Villarreal scoorde, een eigen goal en een late treffer van Sergi Roberto: 0-3. Koeman koos tegen Celta voor exact dezelfde elf als afgelopen zondag, maar moest zijn plannen wijzigen toen Clément Lenglet nog voor rust twee keer geel pakte. Het is voor Celta de eerste thuisnederlaag tegen Barcelona na drie zeges en drie remises in de laatste zes visites van de Catalanen, die zondagavond tegen Sevilla spelen.

Net als in het competitieduel met Villarreal was het Fati die de wedstrijd uit balans bracht. De jongeling kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van Philippe Coutinho, zette een versnelling in en verschalkte Iván Villar in de korte hoek: 0-1. Celta reageerde echter goed op de vroege domper en zorgde voor gevaar rondom het doelgebied van Neto. Zo had de doelman enkele minuten na de 0-1 een uitstekende reactie op een schot van de achttienjarige Gabriel Veiga.

Enkele minuten voor rust kwam Barcelona met tien man te staan. Lenglet had na 23 minuten al geel gezien voor een charge op Veiga en ging vlak voor de pauze volgens de scheidsrechterlijke leiding ook te hardhandig een duel met ex-Azulgrana Denis Suárez aan. Sergio Busquets nam in het restant van de eerste helft de plek van Lenglet in de defensie in, maar Koeman koos er in de rust voor om Antoine Griezmann te slachtofferen en centrumverdediger Ronald Araújo in het veld te brengen.

Celta begon met vertrouwen aan de tweede helft, maar de thuisploeg kreeg op ongelukkige wijze de 0-2 om de oren. Na een heerlijke actie zette Messi laag voor vanaf rechts en was het Lucas Olaza die de bal in de korte hoek achter zijn eigen doelman werkte: 0-2. Barcelona zette vervolgens goed door en had pech dat een doelpunt van Messi wegens buitenspel werd afgekeurd én Villar reageerde op een poging van Coutinho.

Koeman wijzigde zijn team twintig minuten voor tijd op twee plaatsen: Fati en Coutinho maakten plaats voor Pedri en Trincao. Niet veel later was Celta dicht bij een aansluitingsgoal. Eerst stond Neto een treffer van Nolito in de weg en daarna voorkwam de lat dat Miguel Baeza kon scoren. Ook in het restant van de tweede helft bleef Nolito voor het meeste gevaar bij de Galiciërs zorgden, maar Neto hield zijn doel voor het tweede duel op rij schoon en in de extra tijd viel de 0-3 van Sergi Roberto uit een rebound.