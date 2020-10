PSV krijgt op de valreep nog aanbieding voor Bruma binnen

Bruma vertrekt mogelijk een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog bij PSV. Het Eindhovens Dagblad maakt donderdagavond laat namelijk melding van de concrete interesse van Olympiacos in de aanvaller. Zaakwaarnemer Catio Baldé heeft aan de krant laten weten de situatie vrijdag nader te zullen bestuderen.

Onder welke voorwaarden de 25-jarige aanvaller PSV precies kan gaan verlaten is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de berichtgeving horen een verhuur, een verhuur met optie tot koop en een rechtstreekse verkoop allemaal tot de mogelijkheden. Duidelijk is in ieder geval dat de kans klein is dat de Eindhovenaren de twaalf miljoen euro die een jaar geleden voor Bruma werd betaald in zijn geheel terugkrijgen.

De negenvoudig international van Portugal verdween na een redelijk begin aan zijn dienstverband bij PSV al snel uit de basiself en in het afgelopen jaar slaagde hij er niet in om achtereenvolgens Mark van Bommel, Ernest Faber en de nieuwe trainer Roger Schmidt te overtuigen van zijn absolute meerwaarde. Bruma speelde tot nu toe 35 wedstrijden namens PSV, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 6 assists.

PSV is er volgens het Eindhovens Dagblad nog niet helemaal uit of het akkoord moet gaan met een vertrek van Bruma, daar het de diepte van de selectie ook op peil wenst te houden. Daar staat tegenover dat de aanvaller zijn prijskaartje nog niet waar heeft weten te maken en door Olympiacos, dat dit seizoen actief is in de Champions League, gezien wordt als een belangrijke versterking. De Grieken hebben nog tot maandag om tot een akkoord met PSV te komen.