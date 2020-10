PSV stijgt naar Pot 1; Feyenoord en AZ morgen in Pot 3

PSV, Feyenoord en AZ kennen de mogelijke tegenstanders in de groepsfase van het nieuwe Europa League-seizoen. Voor de Eindhovenaren was er donderdagavond tweemaal goed nieuws: na het uitschakelen van Rosenborg BK (0-2) werd duidelijk dat PSV bij de loting van vrijdagmiddag in Pot 1 belandt. Daardoor ontloopt het de grootste clubs in het toernooi.

PSV leek af te stevenen op een plek in Pot 2, maa door de uitschakelingen van enkele clubs met een hoger coëfficiënt, FC Basel, Sporting Portugal en FC Kopenhagen, promoveert het team van Roger Schmidt. Feyenoord en AZ maken deel uit van Pot 3. De loting voor de groepsfase van de Europa League vindt vrijdag plaats in Nyon. De wedstrijden worden gespeeld tussen 22 oktober en 10 december.

Pot 1: Arsenal (Eng), Tottenham Hotspur (Eng), AS Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Bayer Leverkusen (Dui), Villarreal (Spa), CSKA Moskou (Rus), Sporting Braga (Por), AA Gent (Bel), PSV (Ned), Celtic (Sch)

Pot 2: Dinamo Zagreb (Kro), Sparta Praag (Tsj), Slavia Praag (Tsj), Ludogorets (Bul), Young Boys (Zwi), Rode Ster Belgrado (Ser), Rapid Wien (Oos), Leicester City (Eng), Qarabag FK (Aze), PAOK Saloniki (Gri), Standard Luik (Bel), Real Sociedad (Spa)

Pot 3: Granada (Spa), AC Milan (Ita) AZ (Ned), Feyenoord (Ned), AEK Athene (Gri), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers FC (Sch), Molde FK (Noo), TSG Hoffenheim (Dui), LASK (Oos), Hapoel Beer-Sheva (Isr), CFR Cluj (Roe)

Pot 4: Zorya Luhansk (Oek), Lille OSC (Fra), OGC Nice (Fra), NK Rijeka (Kro), Dundalk (Ier), Slovan Liberec (Tsh), Royal Antwerp (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg AC (Oos), Omonia Nicosia (Cyp), CSKA Sofia (Bul)