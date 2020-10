Fraaie treffer Tjarron Chery slechts voor de statistieken tegen Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De ploeg van manager José Mourinho was in eigen huis met maar liefst 7-2 te sterk voor Maccabi Haifa. Het mooiste doelpunt van de avond kwam echter op naam van de bezoekers, die via Tjarron Chery prachtig doel troffen. Een uithaal van grote afstand van de middenvelder betekende in de openingsfase de 1-1, waarna the Spurs alsnog uitliepen naar een ruime overwinning.

Met Steven Bergwijn in de basiself had Tottenham niet lang nodig om op voorsprong te komen. Na een goede aanval stond het binnen twee minuten namelijk al 1-0 door toedoen van Harry Kane, die op aangeven van Ben Davies van dichtbij binnen kon tikken. Maccabi liet zich hier echter niet door uit het veld slaan en dankzij een fraaie goal van Chery werd het een kwartier later 1-1: de middenvelder kreeg de ruimte om van een meter of 25 uit te halen en zag zijn inzet langs Joe Hart in de linkerbovenhoek vliegen.

SENSATIONAL! In Nederland wisten we al dat Tjaronn Chery dit kan. Nu weten ze het ook in Engeland. Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 1 oktober 2020

Tottenham nam voor de rust echter nog flink afstand door toedoen van Lucas Moura en een dubbelslag van Giovani Lo Celso. Bergwijn kreeg de assist op zijn naam bij de goal van de Braziliaan, die een corner bij de eerste paal binnenkopte. Na de rust leverde een handsbal van Matt Doherty Maccabi een penalty op en Nikita Rukavytsya schoot zijn inzet beheerst binnen. Een bal op de hand aan de overkant resulteerde een paar minuten later ook in een strafschop voor Tottenham en Kane mocht aanleggen voor zijn tweede van de avond.

Een kwartier voor tijd volgde ook nog de derde goal voor de Engelsman, die na een goede actie van Bergwijn aan de linkerkant binnen kon tikken. Invaller Dele Alli zorgde in de blessuretijd vervolgens voor het slotstuk nadat hij na een knappe actie in de zestien werd neergehaald. De middenvelder ontfermde nam zelf plaats achter de strafschop en bepaalde de eindstand op 7-2.