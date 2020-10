FC Twente verrast en laat basiskracht naar Saudi-Arabië gaan

Xandro Schenk vervolgt zijn carrière bij Al-Batin in Saudi-Arabië, onder voorbehoud van een medische keuring, zo meldt FC Twente donderdagavond. Met nog minder dan een week te gaan tot het sluiten van de transfermarkt raakt de Enschedese club zodoende een basiskracht kwijt. Schenk had nog een contract tot aan het eind van dit seizoen.

“Ik heb uiteraard een dubbel gevoel bij het vertrek, we zijn goed begonnen en ik heb tot nu toe alles gespeeld”, erkent Schenk, 27 jaar, op de clubsite van FC Twente. “Soms komt er echter iets op je pad, waarvan je denkt ‘Waarom niet?’ Ik wilde nog graag een keer naar het buitenland en dan is dit een mooie mogelijkheid, het is ook een avontuur.”

“Ik sluit direct na het weekend al aan bij de nieuwe ploeg. Ik dank de club en de supporters voor de paar fijne jaren in Twente. In mijn eerste jaar keerden we, nadat de club gedegradeerd was, meteen terug in de Eredivisie. Het feest dat we toen met de supporters hebben gevierd zal ik niet snel vergeten.”

Schenk maakte in 2018 de overstap van Go Ahead Eagles naar FC Twemte In 2019 keerde hij na een jaar Keuken Kampioen Divisie meteen terug naar de Eredivisie. Schenk speelde in totaal 39 wedstrijden voor FC Twente en maakte 2 goals. Met Kik Pierie en Dario Dumic trok FC Twente al eerder twee centrale verdedigers aan, waardoor de club niet van plan is een vervanger aan te trekken.