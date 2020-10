Derksen en Van der Gijp gaan los na zege PSV: ‘Lul-de-behanger, idioot’

De analisten van SBS6 hebben geen positieve woorden over voor het wisselbeleid van Roger Schmidt in de wedstrijd tussen Rosenborg BK en PSV (0-2) van donderdagavond. De oefenmeester koos ervoor om Mohamed Ihattaren negentig minuten op de bank te laten, terwijl Noni Madueke in de laatste minuut van de blessuretijd mocht invallen. Beide beslissingen kunnen op weinig begrip rekenen van Johan Derksen en René van der Gijp.

"Je bent als trainer natuurlijk wel een enorme lul-de-behanger als je iemand voor dertig seconden laat invallen", doelt Van der Gijp op de late entree van Noni Madueke, die Eran Zahavi verving na diens doelpunt en assist. Als Van der Gijp in de schoenen van Madueke had gestaan, zou hij de wissel hebben geweigerd. "Er blijkt ook uit dat die Schmidt waarschijnlijk niet heeft gevoetbald." Derksen sluit zich daarbij aan. "Die heeft zeker niet gevoetbald. Maar een publiekswissel terwijl er niemand op de tribune zit is ook wel een beetje gênant." Schmidt heeft overigens wel een profcarrière gekend als voetballer bij meerdere clubs in Duitsland, maar nooit op het hoogste niveau.

WAT EEN BINNENKOMER VOOR ERAN ZAHAVI! ???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 1 oktober 2020

Van der Gijp vult aan dat de wissel niet bedoeld was om tijd te rekken, daar PSV met 0-2 leidde en de wedstrijd bijna afgelopen was. "Het is gewoon gênant. Ik zou zeggen: pleur lekker op, idioot. Dertig seconden spelen doe je een voetballer niet aan." Derksen zegt te wachten op een speler die tegen zijn trainer durft te zeggen: 'Flikker jij lekker op.' De analist baalt er bovendien van dat Ihattaren in Noorwegen niet de kans kreeg om zich te laten zien. "Als je ziet wie er in het elftal staan, blijf ik het betreuren dat Ihattaren, omdat hij twee pond te zwaar is en wat hard met zijn auto rijdt, op de bank zit."

"Je hebt zoveel mogelijkheden om die jongen weer in zijn ritme te laten komen. Hij moet weer even in vorm komen. Als je hem een vrije rol op rechts geeft, vult hij dat perfect in. En dan groeit hij wel weer naar zijn oude vorm. Maar nu heb je zo'n Duitser, zo'n gymnastiekleraar, en die zijn strikt. Iedereen wordt precies hetzelfde behandeld. Maar zo zit het niet in elkaar." Volgens Derksen zou een speler 'liever voor de tv zitten' dan negentig minuten op de bank te blijven in een Europese uitwedstrijd, en daar is Van der Gijp het mee eens. "Ik denk dat Ihattaren denkt dat hij heel goed kan voetballen. En voor iemand die dat denkt, is het vreselijk frustrerend om naar Noorwegen te gaan en geen minuut te spelen."