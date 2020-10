Zahavi en Gakpo schieten PSV naar hoofdtoernooi Europa League

PSV gaat vrijdag de koker in bij de loting voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren rekenden vorige week al af met NS Mura en wonnen donderdagavond in de play-offs voor het toernooi ook van Rosenborg BK. Eran Zahavi maakte in Noorwegen zijn debuut en speelde met een doelpunt en de assist op de beslissende 2-0 van Cody Gakpo meteen een hoofdrol. Ondanks de zege was er ook slecht nieuws voor trainer Roger Schmidt, daar Ryan Thomas en Philipp Max wegens blessures voortijdig naar de kant moesten.

Zahavi was een van de nieuwe gezichten in de basiself van PSV ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo van afgelopen zondag. Schmidt ruimde in Trondheim ook basisplaatsen in voor Olivier Boscagli, Thomas en Donyell Malen en hun entree ging ten koste van Nick Viergever, Michal Sadílek, Mohamed Ihattaren en Bruma. Met deze vier nieuwelingen in de gelederen was PSV in de eerste helft de gevaarlijkste van de twee ploegen en na twintig minuten spelen was het al bijna raak voor Zahavi toen hij de paal trof.

Vlak na deze goede mogelijkheid volgde een eerste tegenvaller voor Schmidt, daar Thomas niet verder kon en zich moest laten vervangen door Jorrit Hendrix. De middenvelder stond pas net op het veld toen hij de openingstreffer van zijn nieuwe ploeggenoot meemaakte: Malen slingerde de bal vanaf de rand van de zestien voor het doel en de paal was Zahavi nu wat gunstiger gezind, daar het leer ditmaal via het aluminium in het doel verdween.

Rosenborg stelde hier in de eerste helft in aanvallend opzicht weinig tegenover, maar kwam op slag van rust toch nog bijna op gelijke hoogte. Een chaotisch moment voor het doel van Yvon Mvogo resulteerde bijna in een doelpunt van voormalig AZ-middenvelder Markus Henriksen, die zijn poging echter nog net van de lijn gehaald zag worden door Denzel Dumfries. Na de rust liet PSV ondanks goede kansen voor Malen en Zahavi in eerste instantie na om verder uit te lopen. Met nog een halfuur op de klok vergrootte Max vervolgens de fysieke problemen bij de Eindhovenaren toen hij zich met een ogenschijnlijke hamstringblessure moest laten vervangen door Viergever.

Net als bij de entree van Hendrix in de eerste helft was het ook nu vrijwel meteen na deze wissel raak: Gakpo veroverde de bal op de eigen helft, waarna hij opstoomde en uiteindelijk op aangeven van Zahavi vanaf de rand van de zestien uit mocht halen. De aanvaller zag zijn schot via de binnenkant van de paal achter doelman André Hansen vliegen en hiermee bracht hij PSV op de drempel van de Europa League. Na de 2-0 van Gakpo waren er nog wat gevaarlijke momenten voor beide doelen, maar de voorsprong van PSV kwam geen moment meer echt in gevaar. De Eindhovenaren horen vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur welke tegenstanders zij zullen treffen in de groepsfase van het toernooi. Naast PSV nemen ook Feyenoord en AZ deel aan de Europa League.