Ten Hag vat Champions League-loting samen in drie Engelse woorden

Erik ten Hag erkent dat Ajax geen gemakkelijke loting achter de rug heeft in de Champions League. Zijn ploeg werd donderdag tijdens de loting in Genève gekoppeld aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland. "Je hebt het nooit in de hand, maar het had makkelijker gekund. Dat is zeker", beaamt Ten Hag op een ingelaste persconferentie. Toch ziet hij uit naar het begin van het nieuwe Champions League-seizoen.

De oefenmeester spreekt van een 'heel mooie en uitdagende loting'. "We lopen er niet voor weg", benadrukt hij. "Op dit niveau willen we spelen. We kijken uit naar deze sterke tegenstanders. Het zijn heel zware ploegen. Atalanta is de kwartfinales van vorig seizoen, de revelatie van de Champions League." Ten Hag stipt aan dat Atalanta woensdagavond nog met 1-4 won van Lazio in de Serie A. "Het is een ‘pressingmachine’. We hebben de laatste weken ervaring opgedaan met die stijl. Het is een stijl waar Nederlandse ploegen vaak moeite mee hebben."

"Tegen Eintracht Frankfurt (2-1 zege in de voorbereiding, red.) en tegen Vitesse (2-1 zege op zaterdag) hebben we dat ervaren, maar deze ploeg is nog een stuk beter. Liverpool is de ‘gegenpressmachine’: een directe stijl. Het is een topteam met topspelers. Zo’n affiche wil je altijd spelen. Het is schitterend om te beleven", vervolgt Ten Hag. "Het is verheugend om tegen alle drie de tegenstanders te spelen. Het zijn allemaal ploegen met een specifieke speelstijl. Daar kijk je naar uit." Hij vat Groep D van de Champions League samen in het Engels. "Ik zou zeggen: clashes of style."

Ten Hag geeft bovendien toe dat hij zich na de loting niet aan de gedachte kon onttrekken dat Ajax - Liverpool in 2019 eigenlijk de finale van de Champions League had moeten zijn. Ajax strandde echter in de halve finale tegen Tottenham Hotspur. "Dat is wel even door mijn hoofd gegaan, ja. Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte", aldus de trainer, die de pijnlijke uitschakeling echter wel heeft verwerkt. "Ik ben er nu al lang overheen. Je kunt er niet mee bezig blijven. Het is schitterend om tegen Liverpool te spelen. Tegen de club, maar ook tegen dit team."