Van der Gijp en Derksen reageren in studio op loting van Ajax

Ajax heeft geen mazzel gehad met de loting voor de groepsfase van de Champions League, zo concluderen analisten René van der Gijp en Johan Derksen donderdagavond op SBS6. In de aanloop naar de wedstrijd tussen Rosenborg BK en PSV in de laatste voorronde van de Europa League reageren Van der Gijp en Derksen op de loting: Ajax treft Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland.

"Leuk, zeker voor ons. Voor Ajax is het wat minder", concludeert Van der Gijp in de uitzending. "Ze hadden beter wat mindere tegenstanders kunnen loten." Hij waarschuwt zelfs voor de ploeg die uit Pot 4 kwam: Midtjylland. "Zelfs die vierde ploeg speelt goed voetbal; die heb ik gisteren zien spelen", doelt de analist op de 4-1 overwinning die Midtjylland woensdagavond boekte op Slavia Praag in de laatste voorronde. Dankzij die zege debuteert de regerend kampioen van Denemarken het miljardenbal.

Atalanta maakte het afgelopen seizoen indruk in de Champions League. De club bereikte de kwartfinale, waarin Paris Saint-Germain te sterk was. "Atalanta is geen eendagsvlieg. Ze doen het hartstikke goed in Italië en het is leuk met de Nederlanders die daar spelen", wijst Derksen naar Hans Hateboer en Marten de Roon. "Atalanta en Midtjylland zou te doen moeten zijn, maar van Liverpool zie ik Ajax niet winnen."

De eerste speelronde in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen wordt op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober afgewerkt. De laatste speelronde staat voor dinsdag 8 en woensdag 9 december op het programma. De precieze speeldata van Ajax worden vrijdagavond bekendgemaakt door de UEFA. Vorig seizoen eindigden de Amsterdammers als derde in een poule met Valencia, Chelsea en Lille OSC.