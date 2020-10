ADO Den Haag doet zaken met Juventus en bedingt doorverkooppercentage

ADO Den Haag gaat zich op korte termijn versterken met Dario Del Fabro. Onder meer het Algemeen Dagblad en Omroep West melden donderdag dat 25-jarige verdediger op huurbasis overkomt van Juventus. Het zou hierbij gaan om een dienstverband van een seizoen.

Del Fabro staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij la Vecchia Signora, dat hem destijds voor vierenhalf miljoen euro overnam van Cagliari. Van een officieel debuut in de hoofdmacht kwam het vooralsnog echter niet voor de stopper, die in de afgelopen seizoenen werd verhuurd aan Novara, Cremonese en Kilmarnock.

In het afgelopen seizoen maakte hij in Schotse dienst indruk en kon hij het hoogste percentage van gewonnen defensieve duels overleggen van alle spelers in de Premiership. Dit seizoen zal hij dus zijn wedstrijden in de Eredivisie gaan spelen en ADO wordt na Kilmarnock en Leeds United de derde werkgever buiten Italië voor Del Fabro.

De verdediger ligt nog tot medio 2023 vast bij Juventus, maar een doorbraak in de hoofdmacht lijkt momenteel ver weg voor Del Fabro. ADO zal de ontwikkelingen rondom de Italiaan na dit seizoen op de voet volgen, aangezien de Hagenaars ook een doorverkooppercentage hebben bedongen wanneer Del Fabro Juventus definitief achter zich laat. Wanneer hij in de komende jaren verkocht wordt, profiteert ADO dus mee.