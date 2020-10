Sean Klaiber voor het eerst geconfronteerd met oude uitspraken over Ajax

Sean Klaiber erkent dat het niet slim was om te zeggen dat hij als Utrechter eigenlijk niet naar Ajax zou kunnen vertrekken. In 2018 gaf de rechtsback toe dat hij zichzelf niet in de Johan Cruijff ArenA ziet spelen; donderdag werd hij gepresenteerd als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Sergiño Dest.

"Als Utrechter kun je eigenlijk niet naar Ajax", stelde Klaiber in september 2018 na een verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-0). "Op het moment dat Ajax zou komen, dan komen misschien PSV of Feyenoord ook, dan zou ik toch voor één van die clubs kiezen", voegde hij daaraan toe. In gesprek met Ajax TV reageert hij na de bekendmaking van zijn overstap van FC Utrecht naar Ajax op zijn oude uitspraken.

"Twee jaar geleden zei ik dat. Het kwam een beetje door de adrenaline na de wedstrijd", stelt Klaiber. "Er is natuurlijk rivaliteit tussen de clubs." Hij lijkt daarmee te insinueren dat de uitspraak werd gedaan na een duel met Ajax, maar dat is niet het geval. "Het is nooit slim om dat in de media te zeggen. Ik denk dat ik het daarbij moet laten en op het veld moet laten zien dat ik van waarde kan zijn voor Ajax."

In Amsterdam wordt Klaiber herenigd met Erik ten Hag, zijn oude trainer in De Galgenwaard. De oefenmeester speelde een belangrijke rol in zijn komst. "Met Erik heb ik een tijdje gewerkt bij Utrecht. Ik heb met hem gebeld en hij vertelde het plan. Het plan is zoveel mogelijk prijzen pakken en eventueel ook wedstrijden spelen." Klaiber tekende voor drie seizoenen bij Ajax, met de optie voor een extra jaar.

Volgens Voetbal International is met de transfer een bedrag van circa vijf miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen en een doorverkooppercentage verder kan oplopen. De verbintenis van Klaiber bij FC Utrecht liep nog bijna twee jaar door. De Telegraaf meldt dat de maximale transfersom uitkomt op zeven miljoen euro, waardoor Klaiber voor FC Utrecht de duurste zelfopgeleide speler ooit is.