Emoties lopen hoog op bij Dest: ‘Ik hoop ooit terug te keren bij Ajax’

Sergiño Dest is speler van Barcelona, dat de rechtsback donderdagmiddag officieel presenteerde als aanwinst. De van Ajax afkomstige vleugelverdediger werd ook lange tijd begeerd door Bayern München. Dest denkt echter dat hij er verstandig aan doet om zijn loopbaan voort te zetten bij de Catalaanse grootmacht.

"Er is een Nederlandse trainer (Ronald Koeman, red.) en de rechtsback (Nélson Semedo, red.) is net weggegaan. Ik dacht dat er bij Barcelona iets meer kansen lagen op speeltid", zo verklaart Dest in een interview met Ajax TV. "Het is wel fijn om met de beste speler ter wereld (Lionel Messi, red.) te mogen spelen. Ik heb er al een paar keer aan gedacht hoe het is om met hem te mogen spelen, maar dat is niet waarom ik deze keuze heb gemaakt." Bayern was evenwel een serieuze optie voor Dest: "Ik heb naar de voor- en nadelen bij beide clubs gekeken."

"Gewoon een jongen die opgroeide in Almere en een droom had..."

"Ik weet dat het heel vroeg is, maar ik geloof heel erg in mijzelf", vervolgt Dest zijn uitleg. "Ik weet wat ik kan en ik houd daarnaast van uitdagingen." De rechtsback kan niet zeggen of hij zijn loopbaan afsluit in Barcelona. "Ik hoop sowieso dat ik in de toekomst echt nog terug kan keren bij Ajax. Ik wil hier echt nog spelen. Ik heb elke keer kippenvel als ik hier weer in het stadion mag komen. Over een paar dagen ga ik alles beseffen, als ik even rust heb in mijn hoofd. Ik denk dat het dan een emotioneel moment wordt."

Dest is zichtbaar geëmotioneerd tijdens het onderhoud met Ajax TV. De Barcelona-aanwinst legt uit waarom dat zo is. "Ik heb bij Ajax de helft van mijn leven doorgebracht. Ik ben hier sinds mijn elfde en heb hier heel veel mooie herinneringen gemaakt. Van iedereen heb ik wat geleerd en het was altijd een echte familie. Ik heb hier het voetbal zien groeien. Het is allemaal top, echt de beste club van Nederland. Het is een groot gedeelte van mijn leven geweest en dat is nu weg."

De naar Barcelona vertrokken vleugelverdediger heeft al afscheid genomen van de spelers van Ajax. "De trainer (Erik ten Hag, red.) liet me opstaan, dat was een bijzonder moment. Een paar jongens hadden al een gevoel omdat er geruchten waren steeds, maar het was wel stilletjes. Ze waren blij voor me, maar het was wel een shock. Uiteindelijk hebben ze me gefeliciteerd. Het is een bijzonder moment, maar heel moeilijk om afscheid te nemen." Dest richt zich tot slot tot de Ajax-aanhang: "Jullie zijn de beste fans ter wereld. Ik hoop dat jullie er altijd zullen blijven zijn voor het elftal, ook in de mindere periodes. Hopelijk winnen we dit seizoen het kampioenschap, de beker en de Champions League."